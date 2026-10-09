Castelli Romani, nuova bonifica al Vivaro: fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Intervento dei Guardiaparco nell’area protetta del Cerquone-Doganella. In corso le procedure per identificare e sanzionare i responsabili degli abbandoni

Roma, 9 ottobre 2026 – Nuovo intervento contro l’abbandono dei rifiuti ai Pratoni del Vivaro, nel territorio del Parco regionale dei Castelli Romani. I Guardiaparco hanno effettuato un’operazione straordinaria di bonifica lungo la strada che costeggia l’area naturalistica, rimuovendo una grande quantità di rifiuti, tra cui anche un divano e un materasso.

L’intervento ha interessato un tratto che attraversa la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Cerquone-Doganella, inserita nella Rete Natura 2000, un’area di particolare valore ambientale e naturalistico.

Rifiuti abbandonati al Vivaro, fototrappole per individuare i responsabili

La bonifica rientra nelle attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti portate avanti dall’Ente regionale Parco dei Castelli Romani. Accanto agli interventi di pulizia, l’Ente ha da tempo avviato un sistema di controllo attraverso l’installazione di fototrappole in punti strategici del territorio.

Proprio grazie a questi dispositivi sono già in corso le procedure per identificare e sanzionare i responsabili degli abbandoni. L’obiettivo è contrastare un fenomeno che interessa anche aree sottoposte a tutela ambientale.

Il presidente Boccali: “Non arretreremo nella difesa del territorio”

Sull’operazione è intervenuto il presidente dell’Ente Parco, Ivan Boccali, ribadendo l’impegno nella salvaguardia delle aree naturali.

“Ogni rifiuto abbandonato racconta un gesto di incuria ma ogni intervento di recupero conferma la volontà del Parco di non arretrare nella difesa del territorio. Continueremo a essere presenti con controlli, attività di prevenzione e percorsi educativi, per proteggere un patrimonio che appartiene a tutti e che tutti siamo chiamati a custodire”.

L’attività dell’Ente proseguirà sia attraverso la vigilanza e gli interventi di pulizia a supporto dei Comuni, sia con iniziative dedicate alla prevenzione.