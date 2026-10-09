Civitavecchia, apre il nuovo polo per imprese e startup: focus su mare ed energia, servizi per 4mila imprese

Regione Lazio e Lazio Innova inaugurano la nuova sede di Largo Cavour. La denuncia del Pd: “Piendibene non invitato: le istituzioni non sono cosa vostra”

Civitavecchia, 9 ottobre 2026 – Un nuovo centro dedicato alle imprese, alle startup e all’innovazione, con particolare attenzione all’economia del mare, alla transizione energetica e alla logistica. È stato inaugurato l’8 ottobre 2026, a Civitavecchia, il nuovo Spazio Attivo della Regione Lazio e di Lazio Innova, ospitato nei locali di Largo Cavour 6, nella sede della Camera di Commercio di Roma.

La struttura punta a rafforzare i servizi a disposizione del tessuto produttivo locale, offrendo spazi di lavoro, formazione, assistenza alle imprese e strumenti per sviluppare nuovi progetti imprenditoriali. L’iniziativa rientra nel programma di potenziamento della rete regionale degli Spazi Attivi, finanziato attraverso il Programma FESR Lazio 2021-2027.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa.

Civitavecchia, un centro per l’economia del mare e la transizione energetica

Il nuovo Spazio Attivo nasce con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico di Civitavecchia e del suo comprensorio, valorizzando le attività legate al porto e alle principali vocazioni produttive del territorio.

Tra i settori su cui si concentreranno le iniziative figurano la blue economy, la transizione energetica, la logistica sostenibile e l’innovazione tecnologica.

La sede ospiterà inoltre un presidio territoriale del Consorzio industriale del Lazio, ampliando la presenza delle strutture regionali dedicate al sostegno delle attività produttive.

“Con l’apertura del nuovo Spazio Attivo rafforziamo la presenza e i servizi della Regione Lazio in un territorio pieno di potenzialità. Vogliamo offrire alle imprese strumenti di crescita e competitività, ai giovani formazione e competenze, alle comunità locali nuove soluzioni”, ha dichiarato Roberta Angelilli.

La vicepresidente ha sottolineato il ruolo strategico della città portuale: “Civitavecchia è un luogo chiave con il porto, già apripista in progetti ecologicamente avanzati, che svolge un ruolo centrale nello sviluppo della blue economy, della logistica sostenibile e della transizione energetica”.

Formazione, startup e laboratori: i servizi del nuovo Spazio Attivo

La nuova struttura dispone di una sala riunioni, una sala formazione attrezzata per workshop e seminari e ambienti dedicati al lavoro collaborativo.

Tra le attività previste figurano il tutoraggio per piccole e medie imprese e startup innovative, gli incontri di formazione, i programmi di innovazione aperta e le iniziative per favorire l’incontro tra aziende, professionisti e potenziali partner.

Uno degli elementi principali sarà il FabLab Lazio, laboratorio dedicato alla fabbricazione digitale e alla prototipazione. Uno spazio nel quale imprese, studenti, startup e innovatori potranno sperimentare tecnologie e sviluppare prototipi.

Attraverso la rete di Lazio Innova sarà inoltre possibile ricevere informazioni e assistenza sui bandi regionali, nazionali ed europei, oltre ad accedere a percorsi di accelerazione imprenditoriale, internazionalizzazione e trasferimento tecnologico.

L’obiettivo è offrire un punto di riferimento stabile per chi intende avviare un’attività, sviluppare un progetto o rafforzare la competitività della propria impresa.

Servizi per quasi 4mila imprese del territorio

Il nuovo centro si rivolge a un bacino produttivo che comprende, secondo quanto riferito dalla Camera di Commercio di Roma, quasi 4mila imprese.

“Il nuovo Spazio Attivo della Regione Lazio rappresenta un traguardo importante e potenzia l’offerta di un efficiente servizio pubblico di prossimità alle quasi 4mila imprese del territorio”, ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti.

La collocazione della struttura nella sede camerale di Civitavecchia rafforza anche la collaborazione tra gli enti impegnati nel sostegno all’economia locale.

Tagliavanti ha evidenziato come questa collaborazione coinvolga diversi settori, dall’innovazione al turismo fino all’economia del mare.

Con l’apertura della sede di Largo Cavour 6, Regione Lazio e Lazio Innova intendono dunque mettere a disposizione del territorio un luogo permanente di confronto tra istituzioni, imprese, giovani e professionisti, con l’obiettivo di favorire nuovi progetti e opportunità di sviluppo economico.

La denuncia del Pd: “Piendibene non invitato”