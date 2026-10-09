Confisca record per la Guardia di Finanza: sequestrati beni per oltre 47 milioni a un imprenditore romano

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Roma che dispone la confisca di immobili, veicoli, preziosi e disponibilità finanziarie riconducibili a un imprenditore residente all’estero.

Roma, 9 OTTOBRE 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha portato a termine un’operazione di grande rilievo, eseguendo un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata Misure di Prevenzione nei confronti di un imprenditore capitolino residente all’estero. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 47 milioni di euro, comprendendo immobili, veicoli di lusso, preziosi e disponibilità finanziarie.

Un patrimonio accumulato con reati fiscali e riciclaggio

Le indagini, condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, hanno rivelato che l’imprenditore, attivo sin dal 1998, avrebbe accumulato ricchezza attraverso reati fiscali e contro il patrimonio, nonostante non avesse dichiarato redditi negli ultimi dieci anni. Le investigazioni hanno inoltre evidenziato l’utilizzo di una rete di società estere, alcune con sede in paradisi fiscali, intestate a prestanome e impiegate per operazioni di riciclaggio e evasione fiscale.

I beni sequestrati: immobili, veicoli di lusso e preziosi

Il compendio confiscato include:

15 unità immobiliari (appartamenti, garage, terreni) in comuni come Roma, Bracciano, Formello, Monte Argentario, Olbia e Torgiano .

(appartamenti, garage, terreni) in comuni come . Veicoli d’epoca e di lusso , tra cui Rolls Royce, Bentley e Ferrari .

, tra cui . 83 orologi di valore .

. Rapporti finanziari e una storica imbarcazione a vela (il più grande cutter aurico del mondo, costruito nel 1920, lungo 46,60 metri nella foto copertina).

e una (il più grande cutter aurico del mondo, costruito nel 1920, lungo 46,60 metri nella foto copertina). Una villa con piscina nel quartiere romano dell’Olgiata.

Alcuni beni, tra cui l’imbarcazione, sono già stati venduti all’asta, fruttando oltre 2,5 milioni di euro che confluiranno nel patrimonio dello Stato.

Un’azione strategica contro la criminalità economica

L’intervento si inserisce nelle attività della Guardia di Finanza contro le forme più gravi di criminalità economico-finanziaria e organizzata, che generano profitti illeciti. Il provvedimento, adottato ai sensi del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011), rappresenta il risultato della collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria di Roma e il Corpo, nell’ambito di una strategia volta a colpire i patrimoni illeciti e tutelare la legalità del mercato e la concorrenza sana.