Fiamme Gialle e Aeroporti di Roma insieme per celebrare i campioni dell’atletica

Fiumicino – Ieri, presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, le Fiamme Gialle, insieme ad Aeroporti di Roma (ADR), hanno celebrato i successi di Antonella Palmisano e Davide Re, protagonisti di una cerimonia speciale durante la quale sono state consegnate medaglie conquistate in passato e ufficialmente riassegnate a distanza di anni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione tra i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle e Aeroporti di Roma, che vede ADR impegnata nell’accoglienza degli atleti in occasione dei principali eventi sportivi internazionali organizzati nella Capitale, oltre che nell’assistenza in aeroporto in occasione dei loro arrivi e delle loro partenze dagli scali di Fiumicino e Ciampino, per la partecipazione a gare e competizioni sportive.

Alla presenza del dott. Roberto Rao, Capo dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione Digitale di ADR, del Presidente della FIDAL Stefano Mei e del Direttore del Golden Gala Marco Sicari, nonché dei rappresentanti delle testate giornalistiche e radiofoniche Sky Sport, SportFace e RTL 102.5, sono state consegnate le medaglie riassegnate a seguito della squalifica ufficiale di atleti risultati positivi ai controlli antidoping.

Ad Antonella Palmisano sono stati consegnati l’argento europeo U23 di Tampere 2013 e quello conquistato ai Campionati Europei assoluti di Berlino 2018, entrambi nella 20 km di marcia. A Davide Re è andato, invece, il bronzo europeo U23 di Tallinn 2015 nei 400m. Riconoscimenti che restituiscono ai due atleti la soddisfazione di vedersi riconosciuti risultati di prestigio e di vivere, seppur con anni di ritardo, la gioia di un podio meritato.

L’occasione è stata anche un momento per celebrare, insieme ad ADR, una stagione straordinaria per l’atletica gialloverde, protagonista nelle principali competizioni internazionali. Tra i risultati di maggior rilievo spiccano il titolo mondiale indoor, il titolo europeo e il record italiano di 18,15m di Andy Díaz; il titolo europeo della 4x400m conquistato da Luca Sito; il titolo mondiale U20 nel salto in lungo di Daniele Inzoli e il record italiano di Francesco Pernici sugli 800m, con il tempo di 1’42”67.

All’evento hanno preso parte, oltre ai due atleti premiati, anche i campioni olimpici della staffetta 4x100m di Tokyo, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, il primatista della marcia Francesco Fortunato e gli atleti gialloverdi medagliati ai Campionati Europei di Birmingham 2026.

La cerimonia ha rappresentato anche il momento conclusivo dell’annuale raduno tecnico-agonistico della squadra di atletica leggera delle Fiamme Gialle, svoltosi dal 6 al 9 ottobre tra Castelporziano, Fiumicino e Roma.

Il programma si è aperto con il saluto del nuovo Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Raffaele d’Angelo, rivolto agli atleti e ai tecnici, alla presenza del Vice Comandante Tecnico-Agonistico, Col. Gabriele Di Paolo, e del Comandante del I Nucleo, Ten. Stefano Anceschi.

Nel corso delle giornate, gli atleti hanno alternato gli allenamenti a momenti dedicati al benessere e al recupero fisico presso le QC Terme, lezioni di tiro, attività di team building e sfide di squadra. Un’occasione preziosa per rafforzare il senso di appartenenza, consolidare lo spirito di gruppo e condividere, dentro e fuori dalla pista, i valori che da sempre contraddistinguono le Fiamme Gialle.

Foto Ufficio Stampa Fiamme Gialle