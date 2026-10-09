Fiumicino verso l’aggiornamento del Regolamento Edilizio: incentivi per le case e nuove regole per costruire

Presentata la bozza ai cittadini e ai professionisti. Previste procedure più semplici, incentivi per l’edilizia sostenibile e nuove disposizioni per gli immobili esistenti

Fiumicino, 9 ottobre 2026 – Incentivi per migliorare le prestazioni energetiche delle abitazioni, nuove disposizioni per ristrutturazioni e interventi edilizi, procedure amministrative più semplici e maggiore attenzione alla tutela del territorio. Sono alcune delle novità contenute nella proposta di aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale di Fiumicino, predisposta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Baccini attraverso l’Assessorato all’Edilizia e gli uffici tecnici.

La bozza preliminare è stata presentata a cittadini e professionisti durante un incontro all’Hotel Tiber di Isola Sacra, nel corso del quale il dirigente comunale dell’area competente ha illustrato i principali contenuti del documento. L’obiettivo è aggiornare il regolamento approvato nel 2012, adeguandolo allo schema di Regolamento Edilizio Tipo previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Il provvedimento non è ancora definitivo: il testo dovrà completare i passaggi politici e amministrativi previsti, fino all’esame del Consiglio comunale, prima di poter entrare in vigore.

Nuovo Regolamento Edilizio a Fiumicino: cosa cambia per cittadini e professionisti

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda la semplificazione delle procedure edilizie, con l’introduzione di definizioni più uniformi e disposizioni pensate per ridurre le incertezze interpretative.

L’intenzione dell’Amministrazione è rendere più chiari gli adempimenti per cittadini, tecnici e imprese, limitando i margini di discrezionalità nella gestione delle pratiche.

A questo si aggiunge la digitalizzazione dei procedimenti, attraverso la gestione telematica delle istanze mediante lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione e la trasparenza delle procedure.

Particolare attenzione viene riservata anche alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. Il documento disciplina gli interventi sugli edifici, le trasformazioni immobiliari e le opere che riguardano soppalchi, locali seminterrati e superfici accessorie, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Incentivi per l’edilizia sostenibile: fino al 5% di superficie in più

Tra le novità di maggiore interesse figurano gli incentivi per gli interventi di miglioramento bioenergetico che garantiscano prestazioni superiori agli standard obbligatori.

La proposta contempla, nei casi consentiti dalla pianificazione urbanistica e dalla legge, due possibili meccanismi premiali:

Incrementi fino al 5% della superficie utile lorda .

. Riduzioni fino al 15% del contributo sul costo di costruzione.

Si tratta di agevolazioni subordinate alle condizioni previste dal regolamento e dalla normativa applicabile, che non potranno quindi essere riconosciute automaticamente a tutti gli interventi.

Il documento introduce inoltre disposizioni dedicate al risparmio energetico e idrico, con particolare attenzione all’utilizzo delle fonti rinnovabili, agli impianti fotovoltaici e al recupero delle acque meteoriche.

Tra gli obiettivi figurano anche una maggiore permeabilità dei terreni e la riduzione delle isole di calore, per favorire interventi edilizi più sostenibili sotto il profilo ambientale.

Facciate, dehors, parcheggi e tutela del paesaggio

Il nuovo Regolamento Edilizio punta a intervenire anche sulla qualità degli spazi urbani, attraverso disposizioni che riguardano facciate degli edifici, recinzioni, spazi esterni e arredo urbano.

La proposta comprende inoltre regole per chioschi, dehors, percorsi pedonali, piste ciclabili e parcheggi, con l’obiettivo di definire criteri più chiari per gli interventi sul territorio.

Un altro capitolo riguarda la salvaguardia dei vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse aree comunali: dal litorale alle zone agricole, dai centri abitati ai territori interessati da maggiore espansione urbanistica.

Il documento affronta infine la gestione dei controlli, gli adempimenti di cantiere e le disposizioni transitorie per gli interventi già autorizzati, con l’intento di offrire maggiore certezza nell’applicazione delle procedure.

Caroccia: “Non vogliamo costruire di più, ma costruire meglio”

L’assessore all’Edilizia, Angelo Caroccia, ha sottolineato l’importanza di un aggiornamento capace di rispondere alle differenti esigenze del territorio comunale.

“Una città composta da realtà territoriali differenti, dal litorale alle aree agricole, dai centri abitati alle zone di maggiore espansione, ha bisogno di regole capaci di garantire uniformità senza ignorare le specificità locali. L’obiettivo è favorire un’edilizia di qualità, sostenere il recupero del patrimonio esistente e rendere compatibili sviluppo economico e tutela ambientale”.

“Il nostro obiettivo non è costruire di più, ma costruire meglio, recuperare ciò che esiste e migliorare la qualità delle abitazioni”, ha aggiunto l’assessore.

L’aggiornamento si inserisce nel percorso amministrativo avviato dalla Giunta Baccini per adeguare gli strumenti urbanistici ed edilizi alle esigenze della città, favorendo il recupero degli immobili esistenti e la sostenibilità degli interventi.

La proposta rappresenta anche una base di confronto con le categorie professionali, gli operatori del settore, le associazioni e le rappresentanze istituzionali prima della conclusione dell’iter di approvazione.

Quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento Edilizio

Per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà necessario attendere l’approvazione definitiva del documento.

“Stiamo lavorando alla definizione delle ultime stesure del nuovo Regolamento Edilizio, per poi avviare i necessari passaggi politici e amministrativi che porteranno il documento all’esame del Consiglio Comunale”, ha spiegato Caroccia.

L’assessore ha ricordato che il percorso di aggiornamento è durato quasi tre anni, su impulso del sindaco Mario Baccini, e ha coinvolto gli uffici comunali e i tecnici dell’Area Edilizia.