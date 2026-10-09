Gp di Singapore di F1, Verstappen conquista la pole position. Hamilton secondo

Marina Bay, 9 ottobre 2026 – Va a Max Verstappen la pole position nella Sprint del Gp di F1 di Singapore, l’11esima in questo formato. L’olandese della Red Bull ha chiuso con il tempo di 1.31.156. Su di lui pendeva l’investigazione per una possibile penalità per non aver rispettato una bandiera gialla in SQ1, ma dopo essere stato convocato dai commissari l’olandese è stato scagionato. Dopo un lungo consulto i commissari hanno riconosciuto che se Verstappen avesse frenato pesantemente sarebbe potuto andare addosso alla Ferrari di Lewis Hamilton o contro un muro e per questo non è stato sanzionato.