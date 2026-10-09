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Il Team Dolomiti Zardini Lacedelli Almaviva vola agli Europei di Curling: rappresenterà l’Italia Femminile

9 ottobre 2026 | 16:22
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Il Team Dolomiti Zardini Lacedelli Almaviva vola agli Europei di Curling: rappresenterà l’Italia Femminile

Zardini Lacedelli, Mathis, Lo Deserto e Scalesse hanno vinto tre partite perfette al Challenge di Cembra

Sarà il Team Dolomiti Zardini Lacedelli Almaviva a rappresentare l’Italia nel torneo femminile dei prossimi Campionati Europei di curling, in programma a Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 27 ottobre al 1° novembre.

La squadra composta da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse e allenata da Ulrik Schmidt ha conquistato il Challenge femminile disputato al Palacurling di Cembra, superando in finale il Team DARE+ di Stefania Constantini e assicurandosi il diritto di vestire la maglia azzurra nella rassegna continentale.

Il Challenge ha coinvolto tre formazioni. Nella fase di round robin, il Team DARE+ di Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande e Allegra Grande ha chiuso imbattuto gli scontri diretti con le avversarie, mentre il Team Dolomiti Zardini Lacedelli Almaviva, classificatosi al secondo posto, ha conquistato l’accesso alla finale. Si è invece concluso al termine della prima fase il cammino del Curling Südtirol AF – Team Mariani, composto da Rebecca Mariani, Camilla Gilberti, Giada Zambelli e Letizia Carlisano.

La finale ha dunque messo di fronte due formazioni che si conoscevano bene, anche per il passato condiviso in Nazionale di diverse protagoniste, rendendo ancora più significativa la posta in palio. Nelle prime due sfide, disputate ieri giovedì 8 ottobre, il Team Zardini Lacedelli ha saputo imporsi al termine di due incontri combattuti, vincendo 8-7 e 5-4.

La prima partita si è decisa all’extra end, dopo che gli otto end regolamentari si erano chiusi sul 7-7. Il Team DARE+ era riuscito a recuperare lo svantaggio nel finale, ma la formazione ampezzana ha sfruttato il vantaggio dell’ultimo tiro per conquistare il punto decisivo. Ancora più equilibrata la seconda sfida: dopo un avvio favorevole a Zardini Lacedelli, Constantini e compagne hanno provato a rientrare in partita, ma il quartetto avversario ha trovato il colpo decisivo nel finale, portandosi sul 2-0 nella serie.

Questa mattina è arrivato il verdetto definitivo. Nella terza partita il Team Dolomiti Zardini Lacedelli Almaviva ha confermato la propria solidità, accelerando nel finale e imponendosi 9-5 dopo sette end, chiudendo così la serie sul 3-0. Un successo che ha consegnato alla formazione ampezzana la qualificazione per la rassegna continentale.

Qui tutti i risultati  del Challenge.

Foto Ufficio Stampa Fisg

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