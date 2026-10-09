La Camera approva la nuova legge elettorale: Meloni esulta, l’opposizione protesta

La Camera approva definitivamente la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. Meloni esulta, mentre l’opposizione critica il provvedimento.

La Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. Il provvedimento, approvato alla terza lettura dopo tre voti di fiducia e due scrutini segreti, reintroduce il voto di preferenza, assente da oltre trent’anni secondo Giorgia Meloni.

Il via libera è stato accolto dagli applausi del centrodestra, mentre l’opposizione ha protestato in Aula con cartelli con la scritta “legge truffa”. La maggioranza ha superato anche il timore dei cosiddetti franchi tiratori, emerso in occasione del voto segreto di luglio.

La soddisfazione del governo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assente a Montecitorio, ha commentato l’approvazione sui social. Secondo la premier, il centrodestra ha risposto con unità e compattezza a chi ne attendeva una divisione.

Meloni ha sostenuto che, con la nuova legge, gli italiani potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. La reintroduzione delle preferenze, ha aggiunto, consente ai cittadini di indicare direttamente chi li rappresenta.

Anche Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha celebrato il risultato, parlando della fine dell’epoca dei governi nati dagli “inciuci”. Per Giovanni Donzelli, tra i registi della riforma, l’Italia entra invece nella “Terza Repubblica”.

Le critiche dell’opposizione

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha accusato il governo di concentrarsi sulla legge elettorale mentre, a suo giudizio, gli italiani affrontano difficoltà legate ai costi dell’energia, della sanità e dei carburanti. Ha inoltre criticato Meloni sul tema della parità di genere.

Giuseppe Conte ha definito “fasulle” le preferenze, sostenendo che oltre l’80% dei prossimi parlamentari sarà deciso dalle segreterie dei partiti. Bonelli ha ipotizzato uno scenario di accordo tra Meloni e Vannacci in caso di pareggio o di modifiche della legge da parte della Corte costituzionale.