Ladispoli allagata: scuole chiuse e danni agli edifici pubblici

Ladispoli, 9 ottobre 2026 – Strade allagate, piazzali e stazione ferroviaria invasi dall’acqua, disagi alla circolazione, danni agli edifici pubblici. Il violento temporale che si è abbattuto su Ladispoli giovedì 8 ottobre ha provocato numerose criticità in diverse zone della città, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori e della Protezione Civile. Le conseguenze del maltempo hanno interessato anche diversi plessi scolastici e il Palazzetto dello Sport. Per motivi di sicurezza, il sindaco Alessandro Grando ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche per venerdì 9 ottobre 2026.

Ladispoli allagata, scuole chiuse venerdì 9 ottobre

Il provvedimento firmato dal sindaco riguarda tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti superiori e gli asili nido comunali.

La decisione è stata presa per consentire agli uffici competenti di verificare le condizioni degli edifici scolastici e di effettuare gli eventuali interventi necessari al ripristino della sicurezza.

“Il violento temporale che si è abbattuto oggi su Ladispoli ha provocato allagamenti in diverse zone della città, disagi alla circolazione e danni a numerosi edifici pubblici, tra cui diversi plessi scolastici e il Palazzetto dello Sport”, ha spiegato Grando nella comunicazione diffusa nella serata di giovedì.

Anche i dirigenti degli istituti superiori, contattati dall’amministrazione durante la giornata, hanno segnalato problemi all’interno delle rispettive strutture.

Danni anche al PalaSorbo, interventi in tutta la città

Le conseguenze del maltempo hanno interessato anche il PalaSorbo, per il quale è stata disposta la chiusura.

Nel corso dell’emergenza sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Forze dell’Ordine, volontari della Protezione Civile e personale comunale.

Le operazioni sono proseguite anche nelle ore successive al temporale, con l’obiettivo di affrontare le situazioni più critiche e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il sindaco ha ringraziato sia il personale impegnato negli interventi sia i cittadini che si sono messi a disposizione per aiutare le persone in difficoltà.

Maltempo a Ladispoli, resta l’allerta meteo

L’attenzione rimane alta anche per oggi, in considerazione dell’allerta meteorologica ancora in vigore.

Le verifiche negli edifici scolastici e gli interventi sul territorio proseguiranno per consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.