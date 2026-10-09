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Lorenzo Musetti: “Voglio prendermi il posto che mi spetta in classifica”

9 ottobre 2026 | 13:17
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di Redazione

Redazione

Lorenzo Musetti: “Voglio prendermi il posto che mi spetta in classifica&#8221;

L’Azzurro verso il rientro dopo l’infortunio avuto alla mano: “Il più scomodo dell’anno”

Lorenzo Musetti è pronto a ripartire da Shanghai, ma guarda già alla prossima stagione. Il tennista azzurro si è raccontato in un’intervista a Sky Sport, spiegando i problemi e gli infortuni del suo 2026: “Il problema alla mano è stato l’infortunio più scomodo dell’anno. Con la mano a riposo ho lavorato su tutto il resto del corpo, ma ora sono contento di aver rimesso due giorni di allenamento nelle gambe e di non avere più problemi con il dito. È stato impegnativo, soprattutto mentalmente. Nel 2027 voglio prendermi il posto che mi spetta in classifica”.

Musetti: “Importante chiudere l’anno senza infortuni”

Musetti aveva iniziato l’anno dal quinto posto nel ranking Atp, dopo aver partecipato alle Atp Finals 2025: “Sono volenteroso e molto motivato e a riprendermi quello che mi spetta e posso cercare di ambire a tornare dove ero quest’anno a inizio stagione”. Per lui, sarà ora cruciale il gran finale: “Il focus principale è cercare di chiudere l’anno senza altri infortuni. Il problema centrale di questa stagione è stato proprio questo. Troppi stop che hanno frenato la mia crescita, sia di ranking che di livello. Ogni volta mi sono ritrovato a ripartire quasi da zero o comunque da una situazione difficile. L’obiettivo è quello di riuscire a lavorare il più a lungo possibile in preparazione, facendo attenzione alla prevenzione e al rafforzamento fisico generale”.

(Fonte Adnkronos)

Foto Giampiero Sposito/FITP (da internazionalibnlditalia.com)

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