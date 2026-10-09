Maccarese e Le Vignole, quasi 10 chilometri di strade da sistemare: la delibera

Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Quasi 4 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade di Maccarese e Le Vignole. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria che interesserà 9,646 chilometri di infrastrutture viarie, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della rete stradale. Il piano prevede un investimento complessivo di 3.958.858,35 euro, da finanziare attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.