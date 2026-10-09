VIABILITA'
Maccarese e Le Vignole, quasi 10 chilometri di strade da sistemare: la delibera
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria
Fiumicino, 8 ottobre 2026 – Quasi 4 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade di Maccarese e Le Vignole. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria che interesserà 9,646 chilometri di infrastrutture viarie, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della rete stradale. Il piano prevede un investimento complessivo di 3.958.858,35 euro, da finanziare attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.
Il via libera è arrivato con la deliberazione numero 207 del 29 settembre 2026, approvata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Mario Baccini. Si tratta di un intervento inserito nel programma generale di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali, avviato nell’aprile scorso.
Maccarese e Le Vignole, interventi su oltre 9 chilometri di strade
Il progetto riguarda la messa in sicurezza delle sedi stradali nelle località di Maccarese e Le Vignole, attraverso lavori di manutenzione straordinaria.
Secondo quanto riportato nella deliberazione, l’estensione complessiva delle infrastrutture interessate è di 9,646 chilometri.
L’intervento rientra nel piano approvato dalla Giunta il 16 aprile 2026, con cui l’amministrazione ha stabilito i criteri per individuare le priorità sulla rete viaria comunale.
La programmazione tiene conto di diversi elementi, tra cui l’anzianità delle infrastrutture, l’intensità del traffico veicolare, la densità urbana e la possibilità di realizzare interventi contemporaneamente in diverse zone del territorio.