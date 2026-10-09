Minacce, aggressioni e danneggiamenti contro madre e sorella, in casa anche un bambino

Le due donne hanno denunciato episodi di violenza e danneggiamenti ripetuti nel tempo. L’uomo allontanato da casa

Latina, 9 ottobre 2026 – Minacce, aggressioni e danneggiamenti nei confronti della madre e della sorella, all’interno di un’abitazione in cui vive anche un bambino. È il quadro di presunti maltrattamenti emerso dagli accertamenti della Polizia di Stato di Latina, intervenuta nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un nuovo episodio di violenza domestica. Per l’uomo, già destinatario di un ammonimento del questore, è scattato l’allontanamento urgente dalla casa familiare.

A intervenire per primi sono stati gli agenti della Squadra Volante, raggiungendo l’abitazione dopo la segnalazione. I successivi approfondimenti investigativi, condotti dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire una situazione di presunte violenze che, secondo le denunce delle due donne, si sarebbe protratta nel tempo.

Minacce e aggressioni in famiglia, le denunce di madre e sorella

Secondo quanto riferito dalle persone offese agli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto ripetuti comportamenti aggressivi, accompagnati da minacce e danneggiamenti, provocando nelle due donne un crescente timore per la propria incolumità.

Una situazione resa particolarmente delicata anche dalla presenza di un bambino nel nucleo familiare.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo era già stato destinatario di un ammonimento del questore per violenza domestica, un precedente provvedimento che non avrebbe impedito il verificarsi di ulteriori episodi segnalati alle forze dell’ordine.

Allontanamento urgente dalla casa familiare

Alla luce delle denunce e degli elementi raccolti, gli agenti hanno eseguito il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare, con immediata comunicazione alla Procura della Repubblica di Latina.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto alla violenza domestica e di protezione delle persone vulnerabili condotte dalla Polizia di Stato e dalla Procura pontina, con particolare attenzione alle situazioni in cui emergono minacce, aggressioni e comportamenti violenti all’interno delle abitazioni.