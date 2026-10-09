Montalto di Castro, Beppe Fiorello e Syria al Teatro Lea Padovani: il programma 2026-2027

Montalto di Castro, 9 ottobre 2026 – Beppe Fiorello, Syria, Giampiero Ingrassia e Giorgio Marchesi sono alcuni dei protagonisti della nuova stagione del Teatro Comunale Lea Padovani di Montalto di Castro. Il cartellone 2026-2027 porterà sul palcoscenico spettacoli di prosa, commedie e produzioni dedicate alle famiglie, con appuntamenti da novembre a marzo. La stagione in abbonamento partirà domenica 29 novembre, ma ad anticiparla sarà un evento speciale dedicato a Gabriella Ferri, con Syria protagonista il 14 novembre.

La nuova programmazione è stata presentata dall’amministrazione comunale, che ha confermato anche una novità importante per il pubblico: i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti resteranno invariati rispetto alla precedente stagione. La campagna abbonamenti prenderà il via lunedì 12 ottobre 2026.

Syria e Beppe Fiorello aprono la stagione del Teatro Lea Padovani

Il primo appuntamento sarà sabato 14 novembre, alle ore 21, con Syria e lo spettacolo Perché non canti più, un concerto-spettacolo dedicato alla figura e alla musica di Gabriella Ferri. L’evento sarà fuori abbonamento.

La stagione di prosa inizierà invece domenica 29 novembre con Beppe Fiorello, protagonista di Educazione sentimentale, spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo.

Il calendario proseguirà sabato 19 dicembre con Minchia signor tenente, di e con Antonio Grosso.

Il primo spettacolo del 2027 sarà domenica 10 gennaio, quando andrà in scena I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa, di Agnese Fallongo, con la partecipazione di Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti.

Domenica 31 gennaio sarà la volta di Casalinghi disperati, con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Stefano Tomassini e Valerio Giombetti.

Il cartellone proseguirà sabato 13 febbraio con Ciò che vide il maggiordomo, interpretato da Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino e Claudia Campagnola.

Sabato 27 febbraio arriverà Giorgio Marchesi con lo spettacolo 23 ore e mezza, mentre sabato 20 marzo la stagione si concluderà con Che disastro di commedia, per la regia di Mark Bell.

Gli spettacoli per bambini e famiglie

Non mancherà la rassegna A teatro con mamma e papà, dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con tre appuntamenti distribuiti tra dicembre e febbraio.

Si comincia martedì 8 dicembre 2026 con Rudolph – Operazione Natale, per la regia di Pino Costalunga, produzione Fondazione AIDA ETS.

Mercoledì 6 gennaio 2027 sarà la volta di Pierino e il lupo, diretto da Marco Ferro e prodotto da Teatro Gioco Vita.

L’ultimo appuntamento è in programma sabato 6 febbraio con Ouverture des saponettes, di e con Michele Cafaggi, produzione Studio Ta Daa!.

Abbonamenti dal 12 ottobre: orari della biglietteria e informazioni

La campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 partirà lunedì 12 ottobre, con l’apertura della biglietteria del Teatro Lea Padovani.

Il botteghino osserverà i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 10 alle 12.

dalle 10 alle 12. Martedì e giovedì: apertura aggiuntiva dalle 15 alle 17.

Per informazioni è disponibile il numero 0766 870115.

L’amministrazione comunale ha deciso di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti, nonostante l’aumento dei costi per la realizzazione della stagione.

“Inaugurare questo cartellone è un atto di profonda responsabilità verso una comunità che ama il teatro e ci accorda da anni la sua fiducia”, ha dichiarato Emanuele Miralli, presidente del Consiglio comunale con delega al Teatro.

Miralli ha sottolineato anche gli investimenti effettuati sulla struttura: “Abbiamo infatti arricchito il teatro con nuove e moderne attrezzature tecniche, rendendo la macchina scenica ancora più efficiente, performante e all’avanguardia”.

La nuova stagione nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio Teatro del Comune di Montalto di Castro e ATCL, con l’obiettivo di consolidare il Lea Padovani come riferimento culturale per il territorio.