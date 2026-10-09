Nettuno, intrappolati dall’allagamento: i carabinieri salvano due persone con disabilità

Il salvataggio in via Poli durante il violento maltempo. L’acqua ha raggiunto mezzo metro nell’abitazione

Nettuno, 9 ottobre 2026 – L’acqua invade l’abitazione fino a raggiungere mezzo metro d’altezza, mentre due persone con gravi difficoltà motorie non riescono a mettersi in salvo autonomamente. Momenti di forte apprensione nella mattinata di venerdì 9 ottobre 2026, in via Poli a Nettuno, dove i carabinieri sono intervenuti durante il violento maltempo per soccorrere due residenti rimasti bloccati al piano inferiore della loro abitazione.

A far scattare l’intervento è stata una donna che ha chiamato il 112, segnalando che il fratello e la sua compagna, entrambi con disabilità motorie, si trovavano in difficoltà a causa dell’allagamento.

Nettuno, i carabinieri scavalcano la recinzione per raggiungere la casa

Le intense precipitazioni avevano completamente allagato il giardino, facendo penetrare l’acqua anche all’interno dell’appartamento, dove il livello aveva raggiunto circa 50 centimetri.

I carabinieri della Stazione di Nettuno, arrivati sul posto, non sono riusciti a raggiungere direttamente l’edificio con l’auto di servizio a causa dell’estensione dell’allagamento.

I militari hanno quindi proseguito a piedi, fino alla recinzione dell’abitazione, che hanno scavalcato per poter raggiungere rapidamente le due persone in difficoltà.

Il salvataggio: trasportati a braccio al piano superiore

Una volta entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno constatato la situazione di pericolo e sono intervenuti immediatamente.

I due residenti, impossibilitati a muoversi autonomamente, sono stati sollevati e trasportati a braccio lungo le scale fino al piano superiore dell’edificio, al riparo dall’acqua che aveva invaso i locali sottostanti.

L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza entrambe le persone, evitando che la situazione potesse aggravarsi con l’ulteriore innalzamento dell’acqua.