Omicidio a Roma: due fermi per il delitto di via Attilio Hortis

Due persone sono state fermate dalla Polizia di Stato con l’accusa di omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di un giovane in via Attilio Hortis. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato al sequestro di un coltello compatibile con l’arma del delitto.

Roma, 5 ottobre – La Polizia di Stato ha eseguito due fermi di indiziati di delitto per l’omicidio di un giovane il cui cadavere è stato rinvenuto in via Attilio Hortis, nei pressi di Villa Gordiani. Gli indagati sono stati fermati dalla Squadra Mobile della Questura di Roma su disposizione della Procura della Repubblica.

Il contesto e le indagini

Il corpo della vittima, un uomo giovane, è stato ritrovato nella mattinata del 5 ottobre in via Attilio Hortis. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno permesso di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Dalle riprese emerge che la vittima sarebbe salita su un’autovettura insieme ai due indagati intorno alle ore 8.00 del mattino del delitto.

Lo stesso veicolo è stato poi ripreso dalle telecamere alle ore 11.45 circa in via Attilio Hortis, dove il corpo senza vita è stato rinvenuto circa trenta minuti dopo la segnalazione al 112 (N.U.E.).

Gli elementi a carico degli indagati

Gli investigatori hanno trovato ulteriori riscontri negli accertamenti successivi a un intervento dei Carabinieri nella serata del 6 ottobre. Durante un controllo a bordo della stessa autovettura, i militari hanno rinvenuto un coltello da cucina compatibile, per caratteristiche, con l’arma del delitto. L’intervento era stato richiesto a seguito di una segnalazione per aggressione che avrebbe coinvolto gli stessi soggetti.

Alla luce degli elementi raccolti e dei profili di pericolosità sociale emersi, l’Autorità giudiziaria ha disposto il fermo per omicidio. Le indagini proseguono per chiarire il movente e ogni circostanza connessa al fatto.

Si precisa che le evidenze descritte riguardano la fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vige il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

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Due persone sono state fermate dalla Polizia di Stato con l’accusa di omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di un giovane in via Attilio Hortis. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato al sequestro di un coltello compatibile con l’arma del delitto.

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