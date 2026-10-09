Roma, altra bomba carta a Centocelle: cinque esplosioni in una settimana

Roma, 9 ottobre 2026 – Un’altra bomba carta esplode nella notte a Roma, mentre cittadini, associazioni, comitati e forze politiche si preparano a scendere in piazza contro la serie di esplosioni che nelle ultime settimane ha interessato la Capitale. L’ultimo episodio si è verificato poco dopo le 23 a Centocelle, in via dei Platani, davanti alla saracinesca di una concessionaria. Il bilancio è di alcune auto danneggiate, una serranda divelta e lamiere e detriti finiti sulla strada.

È la quinta bomba carta esplosa a Roma nell’arco di una settimana, in una sequenza di episodi che ha interessato soprattutto il quadrante orientale e sud-orientale della città.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Gli investigatori stanno cercando elementi utili a ricostruire l’accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i responsabili.

Cinque bombe carta in una settimana a Roma

L’esplosione di Centocelle è soltanto l’ultimo episodio di una serie iniziata nei giorni precedenti. Tra lunedì e martedì, un ordigno è esploso nell’androne di un condominio a San Basilio. Poche ore prima, un’altra bomba carta aveva colpito un’enoteca in via Calpurnio Fiamma, al Tuscolano, provocando ingenti danni al locale.

Domenica sera era stata invece presa di mira una sala slot all’Alessandrino, mentre nella notte tra venerdì e sabato un’esplosione aveva danneggiato un autonoleggio lungo via Casilina, nella zona della Borghesiana.

Quest’ultima attività è gestita dai fratelli Costantino, già scampati a un agguato nel 2021. Per quell’episodio sono stati condannati Raul Esteban Calderon, come esecutore, e Giuseppe Molisso, come mandante. Nomi legati alle vicende della criminalità organizzata romana.

La nuova sequenza di esplosioni riporta l’attenzione sulle tensioni nel quadrante sud-est della Capitale, storicamente considerato un territorio di influenza del clan Senese. Già alla fine di agosto, nella stessa area, si erano registrate almeno quattro esplosioni provocate da bombe carta.

Roma, due manifestazioni contro le bombe carta

La nuova esplosione arriva proprio nella giornata scelta da residenti, associazioni, comitati e forze politiche per manifestare contro quanto sta accadendo nei quartieri della Capitale.

Due gli appuntamenti in programma per questa sera: il primo alle 18 in viale San Giovanni Bosco, dove si terrà un presidio; il secondo alle 20 in via Calpurnio Fiamma, con una fiaccolata.