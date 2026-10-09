Roma, strade chiuse e bus deviati nel weekend: tutte le modifiche del 10 e 11 ottobre

Manifestazioni, processioni e gare sportive modificano la viabilità della Capitale. Disagi previsti anche a Ostia, Centocelle e sulla Cristoforo Colombo. Tutti gli orari e le linee bus interessate

Roma, 9 ottobre 2026 – Un fine settimana di strade chiuse, cortei, manifestazioni e deviazioni dei bus nella Capitale. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 la circolazione subirà modifiche in diversi quartieri, dal centro storico a Ostia, passando per Centocelle, Tor Pignattara e l’Ostiense. In programma manifestazioni, processioni religiose, gare podistiche ed eventi sportivi che comporteranno chiusure temporanee, divieti di sosta e cambiamenti nei percorsi del trasporto pubblico.

Particolare attenzione alla giornata di domenica 11 ottobre, quando il Triathlon Olimpico Ostia 2026 comporterà la chiusura di alcuni tratti della Cristoforo Colombo e del lungomare, mentre due gare podistiche interesseranno l’Ostiense e la Cecchignola.

Ecco dove sono previste le chiusure, gli orari e le linee bus coinvolte nel fine settimana.

Sabato 10 ottobre, cortei a Roma: strade e orari

La giornata di sabato si aprirà con una manifestazione nel quartiere Africano, in programma dalle 10 alle 13 in piazza Gimma. Possibili difficoltà di circolazione nelle strade circostanti.

Dalle 15 alle 20 è previsto un corteo che partirà da via dei Fori Imperiali per raggiungere piazzale Aldo Moro, davanti all’Università La Sapienza.

Il percorso interesserà largo Corrado Ricci, via Cavour, piazza dei Cinquecento, viale De Nicola, piazza dell’Indipendenza, via San Martino della Battaglia, viale Castro Pretorio, viale dell’Università e viale delle Scienze.

Un’altra manifestazione partirà alle 17 da piazza dei Condottieri per raggiungere viale dell’Acquedotto Alessandrino. Sono attese circa 400 persone.

Il corteo attraverserà via e piazza Roberto Malatesta, via Zenodossio, via Gabrino Fondulo, via Giuseppe Fondulo, via Alfonso Antonini, via della Marranella, piazza della Marranella, via di Tor Pignattara, via Galeazzo Alessi, via Francesco Laparelli, via Ciro da Urbino, via Pietro Rovetti e via Carlo Della Rocca.

Possibili rallentamenti e deviazioni per le linee bus 81, 104, 105, 105L, 409, 412 e 545.

A Ostia, dalle 17.30, lo stadio Giannattasio ospiterà la partita Ostiamare-Pianese, valida per il campionato di Serie C. Per motivi di sicurezza e ordine pubblico, dalle 14 potrebbe essere chiusa al traffico via Mar Arabico, con possibili deviazioni delle linee 05, 05P e 05B.

Domenica 11 ottobre, chiude parte della Cristoforo Colombo per il triathlon

Tra gli appuntamenti con maggiore impatto sulla viabilità figura il Triathlon Olimpico Ostia 2026, in programma domenica dalle 8 alle 14.30 nel territorio del Municipio X.

Per consentire lo svolgimento della competizione saranno chiusi al traffico:

Le corsie centrali di via Cristoforo Colombo , tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano.

, tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano. Piazzale Cristoforo Colombo .

. Piazzale e lungomare Amerigo Vespucci.

Nella stessa fascia oraria, dalle 8 alle 14.30, subiranno modifiche i percorsi delle linee bus 06, 07, 014 e 070.

Sempre domenica mattina sono previste due gare podistiche.

La prima si svolgerà nella zona Ostiense, con partenza e arrivo al Parco Schuster e circa 600 atleti attesi. Il percorso interesserà viale San Paolo, via Tullio Levi Civita, largo Enea Bortolotti, via Efeso, via Filippi, via Tessalonica, largo Beato Placido Ricciardi, via Corinto, via del Valco di San Paolo, via Ostiense, viale Giustiniano Imperatore, viale Leonardo da Vinci, via Giovannipoli, via delle Sette Chiese e piazza del Gazometro.

Dalle 8.30 alle 11.30 circa sono previste deviazioni per le linee 23, 128, 715, 766 e 792. La linea 128 effettuerà temporaneamente capolinea in largo San Leonardo Murialdo.

La seconda gara interesserà la Cecchignola, con partenza alle 9.30 e arrivo in via dei Bersaglieri. Attesi circa mille atleti.

Il tracciato attraverserà viale dell’Esercito, piazza degli Artiglieri, via dei Carristi, via degli Autieri, via degli Arditi, via dei Cannonieri, largo dei Portabandiera, via dei Lancieri e via dei Lanciafiamme. Prevista una deviazione per la linea bus 763.

Processione verso San Pietro e corteo a Tor Pignattara

Domenica mattina, dalle 8, è prevista una processione religiosa con circa 2.500 fedeli, in partenza da piazza dell’Oro, nei pressi della basilica di San Giovanni dei Fiorentini, e diretta a piazza Papa Pio XII.

Il percorso attraverserà via Acciaioli, corso Vittorio Emanuele II, largo Ottavio Tassoni, via del Banco di Santo Spirito, Ponte Sant’Angelo, lungotevere Castello, piazza Pia e via della Conciliazione.

Possibili rallentamenti e limitazioni di percorso per le linee 23, 34, 40, 46, 62, 64, 98, 115, 190F, 280, 870, 881 e 916F.

A Centocelle, per un evento socioculturale, via dei Castani sarà chiusa dalle 8 alle 23, nel tratto compreso tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice. Deviazioni per le linee C5, 450 e 542.

In serata, dalle 18 alle 21, è annunciato un corteo con partenza e arrivo in via Francesco Laparelli, che percorrerà via Galeazzo Alessi, via di Tor Pignattara, via Giacomo Aicardi e via Filarete. Possibili modifiche al servizio della linea 409.

Circo Massimo, piazza Sempione e altre chiusure nel weekend

Oltre agli appuntamenti delle due giornate, restano in vigore diversi provvedimenti legati a eventi e lavori stradali.

Al Circo Massimo, fino a lunedì 12 ottobre, è in programma l’esposizione universale della FAO “Dal seme al cibo”.

Previsti divieti di sosta in via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, piazza Ugo La Malfa e via dei Cerchi. Le chiusure al traffico interessano via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole, via dell’Ara Massima di Ercole, Vico Jugario e via del Circo Massimo.

A piazza Sempione, per un evento in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, è chiuso al traffico il lato destro della piazza. Cambiano anche le fermate dei bus: le linee 66, 82, 211 e 211F fermano in Corso Sempione, mentre le 311, 338 e n92 in viale Tirreno. La linea 351 effettua fermate in Corso Sempione e viale Tirreno, mentre la n92 ha il capolinea in via Cimone.

Fino alle 6 di lunedì 12 ottobre, per l’evento International Street Food, resta interdetto al traffico il tratto di viale J.F. Kennedy compreso tra via M. Calò e via G. Spada. Modifiche anche per la linea 515.

Appia Antica, sottopasso Euclide e lavori sulla Colombo

Nel fine settimana prosegue anche la sperimentazione dei varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato Territoriale Appia Antica.

La ZTL è prevista sabato e domenica dalle 7 alle 19, per tutto l’anno con esclusione di agosto. I tre punti di controllo si trovano all’ingresso di via Appia Antica da via delle Mura Latine, all’incrocio tra via Appia Antica e via Appia Pignatelli e all’accesso di via Ardeatina da via delle Sette Chiese.

Continuano inoltre, fino al 25 ottobre, i lavori notturni di manutenzione straordinaria del sottopasso Euclide, con chiusura al traffico dalle 22 alle 6.

Infine, fino al 20 ottobre, sono previste modifiche provvisorie alla viabilità lungo via Cristoforo Colombo, via del Mare e via Ostiense, per consentire interventi di sfalcio dell’erba e contenimento della vegetazione.