Ucraina, l’Isw: la tenaglia russa si spezza nel Donetsk

L’Isw valuta fallita la campagna russa per conquistare il Donetsk: l’Operazione Vivaldi ha spezzato la tenaglia di Mosca. Colloqui tra Ucraina e Usa.

La tenaglia russa nel Donetsk non avrebbe raggiunto l’obiettivo previsto da Mosca. È la valutazione dell’Institute for the Study of War (Isw), secondo cui le forze ucraine hanno fermato la campagna russa del 2026 per conquistare l’oblast e reso improbabile una presa rapida dell’area.

Il rapporto dell’Isw e l’Operazione Vivaldi

Nel rapporto speciale, il think tank statunitense ricostruisce il piano russo per accerchiare la cosiddetta cintura delle fortezze, il sistema difensivo ucraino formato dalle città di Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka e Kostiantynivka.

L’offensiva di Mosca avrebbe dovuto svilupparsi da nord, in direzione di Lyman, e da sud-ovest, verso Dobropillya, con un collegamento nei pressi di Barvinkove, nell’oblast di Kharkiv. In questo modo, secondo l’Isw, la Russia avrebbe potuto completare in larga parte l’occupazione del Donetsk non ancora controllato.

A modificare il quadro è stata l’Operazione Vivaldi, l’offensiva ucraina condotta da mesi nella direzione di Lyman. Per il think tank, l’operazione ha spezzato in modo decisivo il dispositivo russo a nord, infliggendo una sconfitta operativa alla tenaglia di Mosca.

L’Isw ritiene che il successo costringerà l’esercito russo a riorganizzarsi e a rivedere il proprio approccio per raggiungere gli obiettivi nella regione. Il rapporto non rileva elementi sufficienti per ritenere possibile la conquista del resto del Donetsk in tempi brevi e considera non realistico prevedere che l’occupazione dell’intero oblast possa essere completata con la forza.

L’attacco a Kramatorsk

Nel frattempo, il conflitto continua a colpire le città ucraine con raid di missili e droni. L’ultimo attacco citato dalla fonte ha interessato Kramatorsk, dove almeno 33 persone sono morte su una strada percorsa da due autobus civili.

Le immagini diffuse dalla procura locale mostrano un autobus distrutto e in fiamme, detriti e vittime sulla carreggiata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che i medici stavano cercando di salvare i feriti e ha sostenuto che l’attacco non sarebbe rimasto senza risposta.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito la situazione “molto pericolosa”, avvertendo che lo stallo tra Russia e Ucraina potrebbe trasformare la guerra in un conflitto regionale più ampio.

La delegazione ucraina negli Usa

In questo contesto, una delegazione ucraina è attesa negli Stati Uniti per nuovi colloqui con gli emissari di Donald Trump. Secondo quanto riferito da Zelensky, gli incontri a Miami coinvolgeranno Jared Kushner e Steve Witkoff e dovrebbero durare due giorni.

Ai colloqui sono stati invitati anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Regno Unito, oltre a rappresentanti dell’Unione europea e della Nato. L’obiettivo dichiarato da Washington è avviare entro ottobre incontri trilaterali, almeno a livello tecnico.