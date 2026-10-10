Arriva il freddo, la pipì si trattiene a fatica. Ecco perché le basse temperature peggiorano i problemi alla prostata

L’esposizione al freddo determina una risposta vascolare e ormonale che incrementa la produzione di urina e la sensibilità vescicale. Negli uomini con preesistenti problemi prostatici il fenomeno accentua frequenza, urgenza e ritenzione urinaria, rendendo necessaria una diagnosi medica precoce prima della stagione invernale. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Rossana Lucera, esperta urologa.