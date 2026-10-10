Arte sacra, “La Lancia di Longino” di Gianni Lattanzi entra nella Cattedrale di Sant’Aurea

Domenica 11 ottobre la presentazione dell’opera del maestro Gianni Lattanzi, già esposta a Riano. La tela sarà custodita stabilmente nella Cattedrale

Ostia, 9 ottobre 2026 – Un nuovo ingresso nel patrimonio artistico e religioso della Cattedrale di Sant’Aurea. Domenica 11 ottobre 2026, alle ore 10, sarà presentata ufficialmente “La Lancia di Longino”, opera di arte sacra realizzata dal maestro Gianni Lattanzi e destinata a essere esposta permanentemente all’interno della Cattedrale.

La tela, dedicata a uno dei momenti più significativi della Passione di Cristo, arriva dopo una precedente esposizione nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Riano, in provincia di Roma, dove è stata presentata ai fedeli.

Con la nuova collocazione, l’opera entrerà a far parte del patrimonio ecclesiastico della Cattedrale di Sant’Aurea, diventando stabilmente accessibile ai visitatori e alla comunità religiosa.

“La Lancia di Longino”, l’opera di Gianni Lattanzi

Al centro del dipinto si trova il tema della Lancia di Longino, legato alla tradizione cristiana e agli eventi della crocifissione di Gesù. Un soggetto che il maestro Lattanzi ha interpretato attraverso la pittura figurativa, unendo rappresentazione religiosa ed espressività artistica.

La nuova destinazione dell’opera si inserisce nel percorso artistico del pittore, già autore di diversi lavori dedicati alla fede e alla tradizione cristiana.

Quattro sue opere sono state realizzate per le chiese di Riano, mentre un’altra tela è custodita nella chiesa di Pisterzo, in provincia di Latina. Una produzione che testimonia il legame dell’artista con gli edifici di culto e con le comunità religiose del territorio.

Presentazione l’11 ottobre nella Cattedrale di Sant’Aurea

La cerimonia di domenica 11 ottobre, alle 10, segnerà l’ingresso permanente de “La Lancia di Longino” nella Cattedrale, dove il dipinto sarà conservato come bene ecclesiastico.