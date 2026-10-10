Bande giovanili, i carabinieri intensificano i controlli a Trastevere: 3 arresti e 9 denunce per droga e reati connessi

Roma – Proseguono con fermezza le attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con gli assetti specializzati dell’Organizzazione Mobile del Comando Generale dell’Arma, per contrastare il fenomeno delle bande giovanili e le diverse manifestazioni di disagio urbano nella Capitale. L’obiettivo è colpire la microcriminalità e le aggregazioni giovanili inclini a condotte illecite, con particolare attenzione alle periferie e alle aree sensibili.

Nella serata di ieri, i militari della Compagnia di Roma Trastevere, delle squadre di contenimento dell’8° Reggimento “Lazio” e del 6° Battaglione “Toscana”, supportati dal NAS di Roma e dagli artificieri del Comando Provinciale, hanno condotto un’intensa attività di controllo nelle zone interessate dalla movida nel quartiere Trastevere. L’operazione ha portato a 3 arresti, 9 denunce e 9 segnalazioni per possesso di droga, oltre all’identificazione di 285 persone e al controllo di oltre 100 veicoli.

Droga e reati connessi: i dettagli delle operazioni

Tra gli arresti, spiccano tre casi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti:

Un cittadino tunisino di 28 anni , sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a due acquirenti;

, sorpreso mentre cedeva una dose di a due acquirenti; Un cittadino senegalese di 52 anni e un tunisino di 17 anni, bloccati mentre vendevano, in concorso, dosi di hashish a un giovane.

Le denunce hanno coinvolto 9 persone, tra cui 4 minori (tra i 16 e i 17 anni) per reati legati agli stupefacenti. Inoltre, sono stati denunciati:

Un 52enne romano per oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità ;

per e ; Tre cittadini tunisini per spaccio di droga in concorso , oltre a minacce , resistenza a Pubblico Ufficiale e omessa esibizione del documento di riconoscimento ;

per , oltre a , e ; Un 79enne e un 27enne per falsa attestazione sull’identità, rifiuto di fornire le proprie generalità e mancata esibizione di documenti.

Sicurezza stradale e verifiche amministrative

Oltre alle attività di contrasto alla criminalità, i carabinieri hanno:

Segnalato alla Prefettura 9 giovani trovati in possesso di droga per uso personale ;

trovati in possesso di ; Elevate circa 7.400 euro di contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada ;

di per violazioni al ; Eseguite ispezioni igienico-sanitarie presso esercizi commerciali e ristoranti del quartiere, in collaborazione con il NAS di Roma.

Un impegno costante per la sicurezza urbana