Commodity tokenizzate: oro, argento e petrolio avanzano sulla blockchain

Oro, argento e petrolio tokenizzati ampliano l’accesso alle commodity, ma comportano rischi di credito, custodia, regolamentazione e cambio.

Le materie prime tokenizzate stanno ampliando l’accesso a oro, argento e petrolio attraverso la blockchain. Il modello punta a rendere più facilmente utilizzabili questi asset come strumenti di investimento e collateral, ma mantiene rischi di credito, custodia e regolamentazione.

Oro e argento tra accesso e rischio

Secondo Bhau Kotecha, la principale novità riguarda l’accesso: il prestito su oro è stato storicamente riservato a operatori con grande scala e relazioni consolidate. La tokenizzazione può ridurre queste barriere per privati, family office e istituzioni.

Tra le possibilità viene indicato il prestito contro PAXG. I rendimenti non sono garantiti: eventuali default dei prenditori possono ridurre il valore del token e provocare perdite sia sul rendimento sia sul capitale.

Per l’argento, il prodotto thSLVR di Theo trasferisce agli investitori il reddito derivante da leasing istituzionali, mantenendo l’esposizione al prezzo del metallo. Iggy Ioppe vede una domanda potenziale da parte di istituzioni, raffinerie e tesorerie aziendali. L’argento presenta maggiore volatilità e una disponibilità fisica più limitata rispetto all’oro.

Il test del petrolio

La tokenizzazione del petrolio affronta complessità logistiche più ampie. All’inizio di ottobre, EnSub ha esteso il token WTIC da Ethereum a Solana. Ogni token corrisponde a un barile di West Texas Intermediate sostenuto da scorte fisiche verificate.

Restano centrali la custodia e verifica delle riserve, la logistica per il trasporto e la consegna e le regole fiscali e doganali, oltre ai requisiti normativi applicabili nelle diverse giurisdizioni. La sicurezza della catena di custodia e la trasparenza delle certificazioni saranno determinanti per un’adozione più ampia.

Liquidità e rischi per gli investitori italiani

Le proiezioni degli operatori indicano un possibile mercato da decine di miliardi entro cinque anni e oltre 100 miliardi entro dieci. Si tratta di stime, non di risultati già raggiunti. Per gli investitori italiani restano da valutare la volatilità delle commodity, il rischio valutario degli strumenti denominati in dollari e la regolamentazione europea e internazionale.

La crescita dipenderà da verifiche indipendenti delle riserve, standard normativi chiari, pratiche di leasing trasparenti e adeguate garanzie contro il rischio di controparte.