Conte sull’Ucraina: «Per la pace bisogna considerare anche gli interessi russi»

Giuseppe Conte invita a superare una lettura in bianco e nero della guerra in Ucraina e a considerare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Giuseppe Conte chiede di superare una lettura “in bianco e nero” della guerra in Ucraina e di considerare, in vista della pace, anche gli interessi russi. Il leader del Movimento 5 Stelle ne ha parlato alla festa del Manifesto, sottolineando la necessità di valutare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

La posizione di Conte sull’escalation

Secondo Conte, comprendere le ragioni della controparte non significa giustificare l’aggressione russa. Nella sua ricostruzione, tra gli elementi da considerare ci sono le esercitazioni Nato in Ucraina e la prospettiva di una continua espansione dell’Alleanza, indicata come un problema.

Il leader M5S ha inoltre richiamato la presenza di territori abitati da popolazioni russofone e russofile. A suo giudizio, la semplificazione del conflitto in contrapposizioni nette ha contribuito a portare alla guerra, mentre sarebbe necessario cambiare approccio per favorire una soluzione.

Il no del M5S alla fornitura di armi

Il Movimento 5 Stelle conferma la propria contrarietà alla fornitura di armi all’Ucraina. Conte ha sostenuto che il conflitto non possa essere affrontato con una strategia di escalation continua e ha avvertito che, se questa linea proseguisse, la guerra potrebbe non conoscere limiti né confini.

Nelle sue parole, Volodymyr Zelensky avrebbe bisogno di decine di miliardi in armamenti, ma le democrazie incontrerebbero limiti legati anche al peso dell’opinione pubblica e delle opposizioni. Conte ha definito il conflitto una guerra a tutti gli effetti, sottolineandone la durata.

Le differenze nel campo largo

Il tema ucraino resta così un punto di distanza nel campo largo. La segretaria del Pd Elly Schlein ha dichiarato di condividere l’obiettivo di una pace giusta, precisando che non dovrebbe tradursi nella resa alle ragioni dell’aggressore.