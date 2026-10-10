Diesel russo, accordo Trump-Putin: Zelensky contesta l’intesa e Kiev colpisce Rostov

Accordo Trump-Putin sul diesel russo, sospensione delle sanzioni energetiche americane e reazioni di Zelensky. Attacco ucraino a un terminal di Rostov e vittime a Zaporizhzhia.

L’accordo Trump-Putin sul diesel russo riapre i rapporti energetici tra Stati Uniti e Russia e provoca la dura reazione di Volodymyr Zelensky. L’intesa prevede la sospensione delle sanzioni energetiche americane contro Mosca, mentre Kiev ha condotto un attacco con droni contro un terminal petrolifero nella regione di Rostov.

L’intesa sul diesel russo

Donald Trump ha annunciato l’accordo dopo un colloquio telefonico con Vladimir Putin. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, la Russia fornirà oltre 300.000 tonnellate di gasolio ai mercati americano e globale, seguite da altre 500.000 tonnellate a novembre e da un milione di tonnellate in una fase successiva.

In base alla capacità delle raffinerie, Mosca dovrebbe poi consegnare rapidamente altri 3 milioni di tonnellate. La sospensione delle sanzioni energetiche durerà almeno fino al 7 aprile 2027. Trump sostiene che l’intesa contribuirà a ridurre i prezzi del carburante negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Axios, citando un funzionario americano rimasto anonimo, riferisce che Trump considerava gli attacchi ucraini alle raffinerie russe una delle cause dell’aumento dei prezzi del gas negli Stati Uniti. Il funzionario ha affermato che il presidente americano aveva chiesto a Kiev di interrompere unilateralmente queste operazioni.

La reazione di Kiev e l’attacco a Rostov

Zelensky ha definito l’accordo ingiusto, disonesto e un regalo non giustificato a Putin. In precedenza, il presidente ucraino aveva detto di essere disposto a fermare gli attacchi alle raffinerie russe se Mosca avesse cessato quelli contro le centrali elettriche ucraine.

Le forze ucraine hanno colpito con droni il terminal di Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov, provocando un vasto incendio. Secondo i media locali, la struttura viene utilizzata per stoccare e caricare prodotti petroliferi su petroliere fluviali e marittime e può movimentare fino a 3,5 milioni di tonnellate all’anno.

Per Zelensky, l’allentamento delle misure contro Mosca rappresenta un segno di debolezza e non favorisce la pace. Il presidente ucraino ha inoltre sostenuto che ulteriori risorse a disposizione della Russia potrebbero essere investite nella guerra.

Quattro vittime a Zaporizhzhia

Nel frattempo, bombe guidate russe hanno colpito un condominio di cinque piani a Zaporizhzhia. L’attacco ha causato quattro morti e quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni.