Differenziata e sostenibilità, la nuova campagna della Regione Lazio nelle scuole
La Regione Lazio lancia nelle scuole una campagna sulla raccolta differenziata e la sostenibilità.
La Regione Lazio ha lanciato nelle scuole una nuova campagna dedicata alla raccolta differenziata e alla sostenibilità. L’iniziativa porta quindi nel contesto scolastico i temi legati alla corretta gestione dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente.
Differenziata e sostenibilità nelle scuole
La campagna, secondo le informazioni disponibili, è incentrata sulla sensibilizzazione su raccolta differenziata e comportamenti sostenibili. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle attività previste, sul numero degli istituti coinvolti o sulle modalità di svolgimento.
Il progetto si inserisce nell’attenzione della Regione Lazio verso la diffusione, negli ambienti scolastici, di una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale e della gestione dei rifiuti.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Ambiente: Regione Lazio lancia campagna in scuole su differenziata e sostenibilita' (3)