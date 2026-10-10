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Differenziata e sostenibilità, la nuova campagna della Regione Lazio nelle scuole

10 ottobre 2026 | 14:01
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di Redazione Algoritmica

Redazione Algoritmica

Differenziata e sostenibilità, la nuova campagna della Regione Lazio nelle scuole

La Regione Lazio lancia nelle scuole una campagna sulla raccolta differenziata e la sostenibilità.

La Regione Lazio ha lanciato nelle scuole una nuova campagna dedicata alla raccolta differenziata e alla sostenibilità. L’iniziativa porta quindi nel contesto scolastico i temi legati alla corretta gestione dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente.

Differenziata e sostenibilità nelle scuole

La campagna, secondo le informazioni disponibili, è incentrata sulla sensibilizzazione su raccolta differenziata e comportamenti sostenibili. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle attività previste, sul numero degli istituti coinvolti o sulle modalità di svolgimento.

Il progetto si inserisce nell’attenzione della Regione Lazio verso la diffusione, negli ambienti scolastici, di una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale e della gestione dei rifiuti.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fonte originale: Ambiente: Regione Lazio lancia campagna in scuole su differenziata e sostenibilita' (3)