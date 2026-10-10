Dopo l’agguato a Davide Iacopini, verifiche sulla denuncia per la minicar rubata
Dopo l’agguato a Davide Iacopini, vigili urbani e carabinieri verificano la denuncia del furto della macchinetta e chi fosse a bordo.
Dopo l’agguato a Davide Iacopini, sono in corso verifiche sulla denuncia del furto di una macchinetta che potrebbe essere collegata agli accertamenti sulla cosiddetta banda della minicar.
Lo scorso 6 ottobre, un uomo si è presentato in caserma per denunciare la sottrazione dell’auto di sua proprietà. La denuncia è ora oggetto di approfondimenti da parte degli investigatori.
Vigili urbani e carabinieri stanno ricostruendo la vicenda e verificando chi fosse a bordo della minicar. L’obiettivo degli accertamenti è chiarire la posizione delle persone presenti sul veicolo e valutare gli elementi emersi dopo l’agguato.
Al momento, le informazioni disponibili riguardano la presentazione della denuncia e le verifiche avviate dalle forze dell’ordine. Non sono riportati ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo che ha denunciato il furto né sull’esito degli accertamenti.