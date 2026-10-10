Dopo l’agguato a Davide Iacopini, verifiche sulla denuncia per la minicar rubata

Lo scorso 6 ottobre , un uomo si è presentato in caserma per denunciare la sottrazione dell’auto di sua proprietà. La denuncia è ora oggetto di approfondimenti da parte degli investigatori.

Vigili urbani e carabinieri stanno ricostruendo la vicenda e verificando chi fosse a bordo della minicar. L’obiettivo degli accertamenti è chiarire la posizione delle persone presenti sul veicolo e valutare gli elementi emersi dopo l’agguato.