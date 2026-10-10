Droni ucraini bloccano gli aeroporti di Mosca durante il rientro di Putin

Droni ucraini hanno chiuso gli aeroporti di Mosca durante il rientro di Vladimir Putin; i voli governativi sono stati dirottati, secondo FlightRadar24.

Un attacco con droni ucraini ha provocato la chiusura degli aeroporti di Mosca per diverse ore, proprio mentre gli aerei governativi russi riportavano nella capitale Vladimir Putin e i suoi collaboratori dal vertice in Turkmenistan. Lo riferisce il New York Times.

Le rotte dei voli governativi

I dati di FlightRadar24 hanno mostrato che alcuni velivoli del governo russo hanno compiuto giri circolari sopra Mosca. Altri sarebbero stati invece indirizzati verso San Pietroburgo, mentre i quattro aeroporti della capitale restavano chiusi a causa dei droni.

Non è chiaro quale aereo trasportasse Putin. Il presidente russo era arrivato giovedì sera a Turkmenbashi, città portuale sul Mar Caspio, per partecipare a un vertice tra gli Stati dell’ex Unione Sovietica.

Secondo i dati disponibili, tre aerei governativi sono decollati da Turkmenbashi venerdì pomeriggio, dopo che l’agenzia di stampa statale russa Tass aveva riferito della partenza del leader per il rientro. I primi due hanno effettuato insolite manovre circolari una volta entrati nello spazio aereo di Mosca. Il terzo, decollato più tardi, ha fatto rotta verso San Pietroburgo ed è poi volato nella capitale russa.

Il “Cremlino Volante”

Putin dispone di diversi Il-96-300Pu, aerei che gli permettono di gestire in volo un centro di comando e controllo anche durante un conflitto nucleare. Il velivolo presidenziale è conosciuto come “Cremlino Volante” ed è accompagnato da aerei identici, utilizzati come esche per rafforzare la sicurezza del presidente.