Europei di Scherma Paralimpica, Edoardo Giordan conquista un super oro nella sciabola

Cardiff – La quarta giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 regala altre tre medaglie alla scherma azzurra: una grande Italia, nel segno delle prime volte. Edoardo Giordan è campione d’Europa nella sciabola maschile categoria A, conquistando un oro individuale che non aveva mai vinto nelle quattro precedenti partecipazioni alla kermesse continentale. Prima medaglia individuale, invece, per Julia Markowska, bronzo nella spada femminile B. A fine serata è arrivata anche la medaglia di bronzo anche per Amelio Castro, che nella gara di sciabola maschile B conquista il terzo gradino del podio per effetto dell’esclusione del compagno Gianmarco Paolucci, al quale, dopo l’approdo in semifinale, nella fase preliminare di controllo delle armi, è stato contestato l’utilizzo di un cuscino sulla carrozzina non conforme al regolamento. Tale decisione è stata ritenuta corretta dalla delegazione italiana e pertanto non è stata impugnata.

L’Italia è salita così a quota otto medaglie di cui tre d’oro, già una in più rispetto all’ultima edizione degli Europei svoltasi nel 2024 a Parigi dove furono conquistati due titoli (entrambi da Rossana Pasquino).

Mattatore del venerdì gallese è Edoardo Giordan, che sale sul tetto d’Europa nella sciabola maschile categoria A. Il romano delle Fiamme oro, bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi 2024, al suo quinto Europeo corona il meritatissimo sogno d’oro. Edo ha debuttato vincendo con il risultato di 15-9 negli ottavi sul “neutrale” Karpov e nei quarti ha sconfitto d’autorità il greco Ntounis, conquistando così la certezza della sua quarta medaglia individuale in un Campionato continentale. Ma stavolta ha voluto con tutto se stesso andare oltre. E lo ha dimostrato in semifinale, contro l’ucraino Artem Manko, comandando sin dal principio l’assalto ed esultando per il verdetto di 15-9 che l’ha proiettato all’ultimo atto. In finale, opposto all’ungherese Richard Osvath, Edoardo Giordan ha messo il punto esclamativo sulla sua giornata trionfale, vincendo per 15-10 e laureandosi così campione d’Europa.

Sempre tra gli sciabolatori A, out negli ottavi Mattia Galvagno, che ha concluso al 14° posto.

Nella spada femminile categoria B brilla di bronzo Julia Markowska, alla sua prima medaglia individuale in un Europeo. La romana delle Fiamme Oro ha superato negli ottavi la “neutrale” Kastsiuchkova con il punteggio di 15-4 e ha messo in ghiaccio la certezza del podio nel quarto di finale vinto per 5-1 sull’olandese Tenkink. In semifinale, contro la polacca Karolina Strawinska, Julia Markowska ha lottato fino all’ultima stoccata, perdendo 15-14 ma chiudendo comunque con la consapevolezza di una bellissima prestazione che vale il terzo gradino del podio. Ha concluso invece in 14^ posizione Sofia Brunati.

La gara di sciabola maschile categoria B ha visto Amelio Castro conquistare il bronzo. Reduce dall’argento nella spada, l’atleta delle Fiamme Oro ha superato il britannico Shah (15-5), arrendendosi nei quarti al britannico Coutya. A seguito dell’esclusione per sanzione nel materiale di Gianmarco Paolucci, che era approdato in semifinale (aveva battuto 15-1 negli ottavi il polacco Pawelko, poi 15-9 il greco Triantafyllou nei quarti), Amelio Castro ha conquistato il terzo posto finale.

Sesto classificato dopo una gara da applausi Andrea Jacquier, che negli ottavi ha sconfitto 15-8 il “neutrale” Ivaniev e ha mancato l’appuntamento con il podio per appena due stoccate, uscendo a testa altissima dal quarto di finale perso per 15-13 contro il polacco Castro. Sempre tra gli sciabolatori B, ha concluso 22° Davide Costi.

Infine, nella spada femminile categoria A ha chiuso in 9^ posizione Sofia Garnero, che era reduce dal bronzo vinto nel fioretto.

L’Italia arriva così con sette medaglie (tre d’oro, una d’argento e tre di bronzo) alla penultima giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 che domani vedrà chiudere il programma delle gare individuali con le specialità del fioretto maschile e della sciabola femminile.

Per l’Italia, tra i fiorettisti, in pedana nella categoria A Mattia Galvagno, Emanuele Lambertini e Luca Platania, nella B Michele Massa e Gianmarco Paolucci, nella C Leonardo Rigo. Tra le sciabolatrici, invece, il Tricolore sarà rappresentato da Loredana Trigilia nella A e da Sofia Brunati, Julia Markowska e Andreea Mogos nella categoria B.

Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di World Abilitysport. Sulle piattaforme della Federazione Italiana Scherma (QUI la Playlist su Youtube della FIS) è possibile seguire tutte le notizie, le foto e le immagini dell’avventura continentale degli azzurri a Cardiff 2026.

Foto Bizzi/Federscherma (da Ufficio Stampa Federscherma)