Ghribi alla Casa Bianca: rafforzare il legame tra Italia e Stati Uniti

Kamel Ghribi ribadisce il valore dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti e delle opportunità di collaborazione in innovazione, sanità, infrastrutture e investimenti.

Kamel Ghribi ha partecipato alla celebrazione del Columbus Day alla Casa Bianca, organizzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A margine dell’evento, il fondatore e chairman di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato ha richiamato il valore del rapporto tra Italia e Stati Uniti.

Secondo Ghribi, il legame tra i due Paesi è un patrimonio costruito nel corso dei secoli, attraverso valori condivisi e una profonda amicizia tra i popoli. Per questo, ha affermato, la relazione deve essere custodita e rafforzata in quanto base del futuro comune.

Il significato del Columbus Day

Ghribi ha definito speciale l’incontro con il presidente Trump in occasione della ricorrenza. Ha inoltre sottolineato i valori che, a suo giudizio, caratterizzano gli Stati Uniti: libertà, iniziativa individuale e possibilità di realizzare le proprie ambizioni.

Il Columbus Day, ha aggiunto, richiama il viaggio di Cristoforo Colombo del 1492 e rappresenta anche un momento per ricordare il contributo degli italiani alla crescita e allo sviluppo degli Stati Uniti.

Le opportunità di collaborazione

Nel quadro del rapporto transatlantico, Ghribi ha indicato opportunità di cooperazione in diversi ambiti: innovazione, sanità, infrastrutture e investimenti. La collaborazione, secondo la sua valutazione, può creare nuove occasioni di crescita e contribuire alla stabilità e alla prosperità delle comunità.

In conclusione, Ghribi ha collegato il futuro dell’amicizia tra i due Paesi alla fiducia, all’iniziativa e all’apertura verso il futuro.