Il labirinto dei fragili, quando l’assenza di riferimenti spinge i ragazzi nel baratro

La ricorrenza della Giornata mondiale della salute mentale riporta al centro del dibattito pubblico una criticità strutturale: la gestione del disagio psichico tra gli adolescenti e i giovani adulti, un ambito in cui la carenza di integrazione operativa tra i servizi territoriali scarica l’intero carico assistenziale sui nuclei familiari.

I nuclei familiari si trovano spesso a gestire da soli quadri complessi, costretti a districarsi tra percorsi burocratici rigidi e compartimenti stagni. Da un lato operano le strutture di neuropsichiatria e i dipartimenti per la salute mentale, dall’altro i servizi per le dipendenze e i canali della giustizia.