Scarico abusivo di 3 tonnellate di rottami nel centro di raccolta: blitz della Finanza a Ladispoli

Ladispoli, 10 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato a Ladispoli oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e 6 veicoli commerciali. Sei persone sono state denunciate alla Procura di Civitavecchia per gestione illecita e conferimento non autorizzato di scarti ferrosi non tracciati.

Un circuito parallelo per lo smaltimento illecito di materiali metallici è stato intercettato sul litorale a nord di Roma. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, attraverso i militari della Compagnia di Ladispoli, hanno individuato e bloccato un conferimento non autorizzato di scarti ferrosi all’interno dell’area di un centro di raccolta locale. L’attività di servizio ha portato al sequestro probatorio di oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e di sei mezzi commerciali utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio.

L’intervento dei militari e i controlli sui carichi

L’operazione è scattata a conclusione di specifici servizi di osservazione predisposti dalle Fiamme Gialle nei pressi dell’azienda specializzata. Il dispositivo di controllo ha fermato un primo veicolo commerciale nell’atto di accedere all’impianto. Dalle verifiche documentali immediate è emerso che il conducente era del tutto sprovvisto dei formulari di identificazione dei rifiuti (Fir) e della documentazione obbligatoria per legge, necessaria a certificare la provenienza, la tipologia e la destinazione del carico.

Durante le operazioni di identificazione e verbalizzazione, ulteriori quattro furgoni sono giunti in sequenza presso il medesimo punto di scarico. Anche in questi casi, le verifiche eseguite dai finanzieri hanno confermato la totale assenza delle attestazioni di tracciabilità ambientale per i rottami metallici trasportati nei vani di carico.

Il sequestro dei mezzi e i provvedimenti della Procura di Civitavecchia

I militari hanno sottoposto a sequestro i cinque furgoni intercettati in flagranza e l’intero quantitativo di rottami trasportato. La misura cautelare reale è stata estesa a un sesto autocarro, già presente e parcheggiato all’interno del perimetro dell’impianto, destinato a ricevere e movimentare i materiali stoccati in modo irregolare.

Il quadro probatorio delineato ha portato alla segnalazione di sei soggetti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia: si tratta dei cinque conducenti dei veicoli e del responsabile dell’impianto di raccolta. Le contestazioni riguardano la gestione illecita di rifiuti e il conferimento non autorizzato. Nei confronti dei cinque trasportatori le autorità hanno disposto anche il ritiro e la sospensione della patente di guida.

Gli accertamenti fiscali sull’ecotassa regionale

Parallelamente al fascicolo penale, la Guardia di Finanza ha avviato gli accertamenti tributari legati all’ecotassa, il tributo speciale per il deposito in discarica e lo smaltimento dei rifiuti solidi. L’imposta, istituita per disincentivare lo smaltimento indifferenziato e favorire il recupero delle materie prime secondarie, genera proventi destinati alle Regioni per investimenti nella tutela ambientale e nel potenziamento della raccolta differenziata. I controlli mirano a quantificare le somme sottratte al bilancio pubblico attraverso i conferimenti non censiti.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di vigilanza economica e del territorio condotte dalla Guardia di Finanza per contrastare l’illegalità ambientale e tutelare gli operatori economici regolari dalla concorrenza sleale. Per le persone sottoposte a indagine vige il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna irrevocabile.

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