Mario Calabresi pronto alle primarie del centrosinistra per Milano: «Io ci sono»

Mario Calabresi si dice pronto per le primarie del centrosinistra a sindaco di Milano e attende percorso e tempi dalla coalizione.

Mario Calabresi si dichiara pronto a partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato a sindaco di Milano. Il giornalista e scrittore attende ora che la coalizione definisca percorso e tempi della consultazione. «Io ci sono», ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.

Le ragioni della scelta

Calabresi ha spiegato di voler contribuire a coinvolgere nuovamente i milanesi, così da affrontare quella che descrive come una fase di stanchezza e disillusione. A suo giudizio, la città ha bisogno di una carica positiva e di una larga legittimazione popolare per governare il proprio futuro.

Sui sondaggi che lo indicherebbero in vantaggio, Calabresi ha invitato alla cautela: li considera indicatori di tendenze e dice di attribuire maggiore importanza alla curiosità e all’interesse raccolti negli incontri con le persone, per strada e al mercato.

La decisione di entrare in politica, ha raccontato, è maturata nel tempo, osservando la crescita di muri, fratture e paure. Per Milano indica la necessità di ascolto, cura e scelte chiare, con l’obiettivo di ricucire le distanze tra la parte della città che corre e quella che fa più fatica.

Il confronto nel centrosinistra

Alle primarie risultano già in campo Pierfrancesco Majorino, Anna Scavuzzo, Emmanuel Conte, Carlotta Cossutta, Lorenzo Pacini e Tommaso Goisis. Calabresi ha definito positiva la presenza di tante energie e persone di valore.

Il giornalista ha però auspicato che il confronto non si trasformi in una resa dei conti. Se le primarie diventassero occasione di divisione anziché di discussione sulle idee, ha osservato, rappresenterebbero una sconfitta per Milano e per il centrosinistra.