Meteo, alta pressione in arrivo: più sole e stabilità verso martedì

Previsioni meteo dall’11 al 13 ottobre: residui rovesci al Sud e sul medio Adriatico domenica, nubi irregolari lunedì e più sole martedì.

Alta pressione in arrivo sull’Italia, con un progressivo miglioramento delle condizioni meteo tra domenica 11 e martedì 13 ottobre. Dopo i residui rovesci al Sud e sul medio Adriatico, il tempo tenderà a diventare più stabile, fino a una giornata di martedì caratterizzata da più sole e dall’assenza di precipitazioni.

Domenica 11 ottobre, ultimi rovesci al Sud

La giornata di domenica sarà in gran parte soleggiata al Nord, dove sono attesi soltanto addensamenti sulla Val Padana centro-orientale, in aumento durante la serata. Le temperature massime sono previste tra 19 e 22°C, in lieve rialzo.

Al Centro persisteranno condizioni abbastanza soleggiate, con residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Anche qui le temperature saranno in lieve aumento, con valori massimi compresi tra 20 e 23°C.

Situazione più variabile al Sud: nubi irregolari e locali rovesci interesseranno ancora la Puglia e, al mattino, la bassa Calabria. Nelle altre zone si alterneranno schiarite e nubi sparse, con massime tra 20 e 25°C.

Lunedì variabile, martedì prevale il sole

Lunedì 12 ottobre il Nord vedrà schiarite sulle Alpi e in Liguria, mentre sulla Val Padana saranno presenti nubi irregolari, più consistenti al mattino sulla pianura veneta ma senza piogge. Le massime resteranno stabili, tra 19 e 23°C.

Al Centro sono previste nubi irregolari sulle zone interne e sul basso Lazio, con possibili rovesci locali sull’Adriatico. Al Sud la nuvolosità sarà più presente sul basso Tirreno, dove non si escludono deboli rovesci di pioggia. Le massime saranno comprese tra 20 e 25°C.

Il miglioramento diventerà più evidente martedì 13 ottobre. Gli addensamenti mattutini sulla Val Padana, soprattutto centro-occidentale, saranno in diradamento. Sul resto del Nord il tempo sarà più soleggiato, mentre al Centro prevarranno stabilità e sole, con qualche innocuo annuvolamento sul versante adriatico.

Al Sud resterà una lieve variabilità tra Sicilia orientale, bassa Calabria e Salento, ma senza fenomeni associati. Altrove il cielo sarà più soleggiato. Le temperature massime saranno comprese tra 19 e 24°C.