Milly Carlucci sulla giuria di Ballando 2026: «Basta urla, c’è voglia di distensione»

Milly Carlucci difende Barbara D’Urso nella nuova giuria di Ballando con le Stelle 2026 e parla di distensione e divertimento.

Milly Carlucci ha difeso Barbara D’Urso dalle critiche ricevute dopo il suo ingresso nella giuria di Ballando con le Stelle 2026, in seguito all’addio di Selvaggia Lucarelli. La conduttrice è intervenuta a Tv Talk, su Rai 3, mentre si avvicina la seconda puntata del programma di Rai 1.

La risposta alle critiche di Riccardo Bocca

Durante la trasmissione, il giornalista Riccardo Bocca ha rivolto parole molto dure a D’Urso, sostenendo che il suo arrivo in Rai avrebbe evidenziato limiti dialettici e una creatività insufficiente a sostituire lo spazio occupato in passato dalle risse.

Carlucci ha risposto invitando a concedere tempo alla nuova formazione. «Questa giuria è stata appena spacchettata», ha detto, paragonando il primo incontro tra i giurati a quello di un gruppo di amici in vacanza che deve ancora superare l’imbarazzo iniziale e trovare il proprio equilibrio.

Una giuria diversa per il 2026

Secondo la conduttrice, la giuria di quest’anno avrà dinamiche diverse e reazioni differenti rispetto alle passate edizioni. Per questo, ha aggiunto, è necessario aspettare che i componenti si riscaldino e si sentano liberi di esprimere fino in fondo i propri giudizi.