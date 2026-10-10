Missile Houthi colpisce l’aeroporto di Riad: decine di feriti, cinque gravi

Un missile ha colpito l’aeroporto internazionale di Riad, in un attacco attribuito ai ribelli Houthi dello Yemen. L’ordigno ha raggiunto lo scalo attorno alle ore 15, provocando scene di panico e l’evacuazione della struttura.

Il bilancio riferito dalla fonte è di decine di persone ferite, in maggioranza di nazionalità saudita. Secondo fonti ospedaliere della capitale, almeno cinque feriti sono stati ricoverati in condizioni gravi nei reparti di terapia intensiva.

Soccorsi e messa in sicurezza dello scalo

Per accelerare i soccorsi, diversi feriti sono stati trasferiti negli ospedali cittadini con elicotteri sanitari. Le forze di sicurezza hanno quindi sigillato l’area dell’aeroporto, mentre nella capitale saudita è proseguito il monitoraggio della situazione.

Fonti diplomatiche e testimoni oculari hanno riferito che l’azione avrebbe preso di mira direttamente un’infrastruttura civile. Una fonte diplomatica citata dall’Afp ha dichiarato che gli Houthi attaccano obiettivi civili come l’aeroporto di Riad. La matrice dell’incursione è stata confermata da fonti diplomatiche, che hanno sottolineato la gravità dell’attacco contro un’infrastruttura non militare.