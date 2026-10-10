Operazione antidroga nella periferia est di Roma: sequestrati 8 panetti di hashish e oltre 120 dosi di cocaina

La Polizia di Stato smantella una rete di spaccio tra via Casilina e via dell’Archeologia, con 5 arresti e sequestri per oltre 1.300 euro in contanti.

Roma, 10 ottobre 2026 – Un’intensa attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato nel VI Distretto Casilino ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio operante nella periferia est della Capitale. Gli interventi, concentrati tra via Casilina e via dell’Archeologia, hanno permesso di sequestrare 8 panetti di hashish (per un totale di 800 grammi) e oltre 120 dosi di cocaina, oltre a 1.300 euro in contanti. L’operazione ha portato a 5 arresti e ha evidenziato un’organizzazione che utilizzava veicoli e abitazioni come depositi per lo stoccaggio e la distribuzione delle sostanze.

Fepositi nascosti e dosi pronte alla vendita

Le indagini sono partite da un controllo routinario lungo via Casilina, dove un giovane alla guida di un’auto è risultato evasivo agli agenti. Dopo un tentativo di fuga, l’uomo ha ingerito un involucro contenente hashish, ma gli investigatori sono riusciti a recuperarlo e a sequestrare ulteriori 8 panetti nascosti in una cella frigorifera all’interno della sua abitazione. Oltre alla droga, sono stati trovati un kit per pesatura e confezionamento, segno di un’attività di spaccio organizzata.

Parallelamente, altre 62 dosi di cocaina (nelle varianti “cotta” e “cruda”) sono state scoperte in depositi itineranti nascosti all’interno di veicoli, tra vani dietro i comandi del finestrino e cavità ricavate nella carrozzeria. Un terzo mezzo, invece, conteneva un involucro da 20 grammi di cocaina, pronto per essere suddiviso in almeno 40 dosi.

L’ultimo tassello dell’operazione ha riguardato un complesso residenziale, dove un 49enne romano è stato sorpreso durante una transazione. Il soggetto trasportava un borsello con 56 dosi di cocaina e 700 euro in contanti, probabilmente frutto delle sue attività illecite.

Arresti convalidati

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, che ha riconosciuto la legittimità delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato. Tuttavia, come precisato nel comunicato, le evidenze investigative fanno riferimento alla fase preliminare delle indagini, e pertanto vige per gli indagati il principio di presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.