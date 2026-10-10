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Panama colpito da un terremoto di magnitudo 7.6: allerta tsunami nel Pacifico
Panama colpito da un terremoto di magnitudo 7.6, con epicentro vicino a Pitaloza Arriba: diramato l’allarme tsunami nel Pacifico.
Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, dove è stato diramato un allarme tsunami per la costa orientale del Pacifico. Secondo l’Usgs, l’epicentro è stato localizzato a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba.
Il sisma e l’allerta tsunami
La scossa, registrata sulla Scala Richter, è stata avvertita anche in Costa Rica, dove la sua durata è stata descritta come prolungata. Nella capitale panamense, secondo quanto riferito dai media locali, si sono verificati momenti di panico e molte persone sono scese in strada.
L’allerta tsunami riguarda le coste di Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico. La comunicazione è stata diffusa dall’Usgs in seguito al forte terremoto.
La Farnesina monitora la situazione
La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Panama stanno monitorando gli sviluppi della situazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo quanto comunicato dalla Farnesina sull’account X, sta seguendo l’evoluzione dell’emergenza.
Per eventuali segnalazioni, gli italiani possono contattare l’Ambasciata ai numeri +507 65329479 e +507 60073874. È inoltre possibile rivolgersi all’Unità di Crisi al numero 0636225 oppure scrivere all’indirizzo unita.crisi@esteri.it.