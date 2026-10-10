Panama colpito da un terremoto di magnitudo 7.6: allerta tsunami nel Pacifico

Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, dove è stato diramato un allarme tsunami per la costa orientale del Pacifico. Secondo l’Usgs, l’epicentro è stato localizzato a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba.

Il sisma e l’allerta tsunami

La scossa, registrata sulla Scala Richter, è stata avvertita anche in Costa Rica, dove la sua durata è stata descritta come prolungata. Nella capitale panamense, secondo quanto riferito dai media locali, si sono verificati momenti di panico e molte persone sono scese in strada.

L’allerta tsunami riguarda le coste di Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Messico. La comunicazione è stata diffusa dall’Usgs in seguito al forte terremoto.

La Farnesina monitora la situazione

La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Panama stanno monitorando gli sviluppi della situazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo quanto comunicato dalla Farnesina sull’account X, sta seguendo l’evoluzione dell’emergenza.