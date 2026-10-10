TRASPORTI
Pomezia, trasporto pubblico nel caos: il Comune chiede il ripristino del vecchio servizio
Nuovo incontro tra il sindaco Felici, Astral e Troiani per affrontare i disagi dei cittadini. L’Amministrazione sollecita interventi immediati su collegamenti e frequenze
Pomezia, 9 ottobre 2026 – Ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di Trasporto Pubblico Locale precedente al 30 giugno, prima del passaggio di competenze dal Comune alla Regione Lazio. È la richiesta ribadita dall’Amministrazione comunale di Pomezia durante un nuovo incontro con Astral e il gestore Troiani, convocato per affrontare le criticità che da mesi interessano il trasporto pubblico cittadino.
La riunione si è svolta nella sede comunale di Piazza Indipendenza, alla presenza del sindaco Veronica Felici, dell’amministratore unico di Astral Pino Simeone e di Gianni Troiani, rappresentante del gestore. Collegati da remoto anche i tecnici di Astral.
Trasporto pubblico a Pomezia, il Comune chiede il ritorno al vecchio servizio
Durante il confronto, il sindaco Felici ha confermato la posizione espressa fin dall’avvio della nuova gestione: tornare alle condizioni precedenti al 30 giugno, quando il trasporto pubblico era ancora di competenza comunale e, secondo l’Amministrazione, garantiva collegamenti e frequenze più rispondenti alle necessità della città.
Il Comune ribadisce inoltre che le difficoltà emerse con la riorganizzazione del servizio non dipendono dalle scelte dell’Amministrazione comunale. Fin dall’inizio della nuova gestione, Palazzo comunale ha segnalato alla Regione Lazio, ad Astral e a Troiani le conseguenze della riorganizzazione, chiedendo interventi per correggere le criticità.
In questi mesi sono proseguiti gli incontri tra le parti, mentre il Comune ha continuato a rappresentare i disagi segnalati quotidianamente dai cittadini, sollecitando il ripristino di collegamenti e frequenze adeguati alle esigenze del territorio.
Le garanzie di Astral e la richiesta di interventi rapidi
Dal nuovo incontro sarebbero arrivate anche rassicurazioni sul possibile ritorno alle condizioni precedenti. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, Astral avrebbe fornito precise garanzie sul ripristino del precedente assetto del servizio.
Il Comune chiede ora che gli impegni assunti durante il confronto si traducano rapidamente in interventi concreti, nell’ambito delle competenze di Astral.
La posizione dell’Amministrazione resta quella di garantire a Pomezia un trasporto pubblico efficiente, affidabile e adeguato alle necessità dei residenti, evitando che siano i cittadini a subire le conseguenze delle difficoltà legate alla nuova organizzazione.
Il Comune ha infine confermato che continuerà a seguire la situazione e a sollecitare gli interventi necessari fino al pieno ripristino del servizio.