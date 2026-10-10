Pomezia, trasporto pubblico nel caos: il Comune chiede il ripristino del vecchio servizio

Pomezia, 9 ottobre 2026 – Ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di Trasporto Pubblico Locale precedente al 30 giugno , prima del passaggio di competenze dal Comune alla Regione Lazio. È la richiesta ribadita dall’Amministrazione comunale di Pomezia durante un nuovo incontro con Astral e il gestore Troiani , convocato per affrontare le criticità che da mesi interessano il trasporto pubblico cittadino.

La riunione si è svolta nella sede comunale di Piazza Indipendenza , alla presenza del sindaco Veronica Felici , dell’amministratore unico di Astral Pino Simeone e di Gianni Troiani , rappresentante del gestore. Collegati da remoto anche i tecnici di Astral.

Durante il confronto, il sindaco Felici ha confermato la posizione espressa fin dall’avvio della nuova gestione: tornare alle condizioni precedenti al 30 giugno, quando il trasporto pubblico era ancora di competenza comunale e, secondo l’Amministrazione, garantiva collegamenti e frequenze più rispondenti alle necessità della città.