l'iniziativa
Pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2026-2027 a Fiumicino
Il Comune di Fiumicino rende noto l’elenco dei cittadini ammessi al contributo, con le istruzioni per il ritiro e l’utilizzo della carta.
Fiumicino, 10 ottobre 2026 – Il Comune di Fiumicino ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” per il biennio 2026-2027, insieme a un avviso pubblico contenente tutte le indicazioni necessarie per accedere e utilizzare il contributo. La misura, rivolta ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, rappresenta un supporto concreto per affrontare le spese quotidiane.
L’iniziativa, approvata con la determinazione dirigenziale n. 5106 del 9 ottobre 2026, mira a garantire un aiuto immediato ai cittadini che hanno presentato un’attestazione ISEE valida al 3 agosto 2026. La carta, una volta ritirata, potrà essere utilizzata secondo le modalità specificate nell’avviso.
Come verificare la propria posizione e utilizzare la carta
I cittadini interessati possono controllare la propria inclusione nell’elenco tramite il numero di protocollo dell’ISEE presentato. L’avviso pubblico, disponibile online, fornisce tutte le istruzioni per il ritiro della carta e le regole d’uso, garantendo trasparenza e accessibilità.
Per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, il Comune ha attivato un indirizzo email dedicato: carta.dedicataate@comune.fiumicino.rm.it .
Un’opportunità concreta per le famiglie
La pubblicazione dell’elenco rappresenta un passo fondamentale per l’attuazione del programma, che si propone di alleviare le difficoltà economiche delle famiglie residenti. L’iniziativa, già approvata con atto ufficiale, sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel sostenere i cittadini più bisognosi, offrendo uno strumento pratico e immediato per affrontare le spese quotidiane.