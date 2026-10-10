Rievocazione storica al castello di Giulio II: storia, teatro e emozioni gratis a ostia antica

Ostia – Un weekend d’eccezione attende il pubblico tra le corti e i bastioni del Castello di Giulio II a Ostia antica, una rievocazione storica farà rivivere l’assedio del castello del 1556 da parte dell’esercito del Duca D’Alba che marcia alla volta della Roma Pontificia. Saranno due le giornate per le rappresentazioni, sabato 10 e domenica 11, a titolo gratuito.

Rievocazione storica al Castello di Ostia antica

Tra arte scenica e attento studio della storia su testi dell’epoca, verrà rappresentato un momento cruciale dell’antica Rocca, “L’assedio al Castello” grazie all’impegno della Cooperativa Ricerca sul Territori – CRT – che ha voluto creare questo progetto con la collaborazione del Parco Archeologico di Ostia Antica, e il sostegno del Ministero della Cultura. L’azione scenica è stata ideata da Simone Bucri, interpretata da Gian Marco di Lecce, Giovanni Carlucci, Michela Farnese e Massimiliano De Cicco, con la partecipazione di cittadini del territorio ostiense; musiche di Francesco Pitarra.

Una rappresentazione scenica itinerante tra corti e camminamenti

La dove la battaglia si è svolta, nel novembre 1556, all’interno degli spazi del Castello, si rivivrà lo scontro tra la il Duca D’alba e i l suo esercito che tenta l’avanzata verso Roma, contro la guarnigione del Papa Paolo IV guidata da Orazio dello Sbirro, posta a scudo della Roma pontificia. Sarà Gian Marco di Lecce a interpretare il Duca D’alba, Giovanni Carlucci interpreterà Orazio dello Sbirro, Massimiliano De Cicco sarà Ascanio della Cornia e Michela Franzese indosserà i panni della contadina ostiense

Viaggiando indietro nei secoli

Attraverso la narrazione si potrà infatti, immaginare come fosse strutturato l’ambiente prospiciente il Castello e come il fiume Tevere ne lambisse il fossato. Cambiamenti che hanno segnato il territorio di Ostia antica, allontanando il Fiume dal suo alveo precedente e come Roma fosse collegata al territorio in questione. Camminando tra torri, mura e spazi difensivi il pubblico potrà immergesi nella battaglia, nella strenua difesa della Rocca e nelle strategie di guerra e di attacco, attraverso i personaggi che la renderanno viva e tangibile.

“Il litorale incontra la sua storia 2026”

Un’iniziativa che fa parte del progetto “Il litorale incontra la sua storia”, volto alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio e alla ricerca che rende possibili questi importanti approfondimenti, (www.litoraleincontralasuastoria.it), produzione CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio