Salute mentale, il 10 ottobre la Giornata mondiale contro lo stigma

Il 10 ottobre 2026 ricorre la Giornata mondiale per la salute mentale, istituita nel 1992 dalla WFMH per sensibilizzare, prevenire i disturbi mentali e combattere lo stigma.

Il 10 ottobre 2026 si celebra la Giornata mondiale per la salute mentale, ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sul benessere psicologico, alla prevenzione dei disturbi mentali e alla lotta contro lo stigma legato alle malattie psichiatriche.

Obiettivi e istituzione della giornata

La giornata è stata istituita nel 1992 dalla World Federation for Mental Health (WFMH), organizzazione internazionale no-profit fondata nel 1948. L’obiettivo è promuovere la salute mentale nel mondo, diffondere conoscenze e migliorare l’accesso ai servizi di supporto.

La ricorrenza richiama l’attenzione di governi, organizzazioni sanitarie e cittadini sulla necessità di politiche efficaci. La salute mentale viene presentata come una componente integrante della salute complessiva e come una responsabilità condivisa dalla società.

Prevenzione, iniziative e lotta allo stigma

Ogni anno la WFMH individua un tema specifico, affrontando questioni come ansia e depressione, prevenzione del suicidio, benessere dei giovani e inclusione delle persone con disturbi mentali nella società e nel lavoro.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale, organizzazioni, enti locali, scuole e istituzioni sanitarie organizzano conferenze, seminari, campagne informative, webinar e attività di sensibilizzazione. Queste iniziative puntano a fornire strumenti di prevenzione, far conoscere le risorse disponibili e sostenere chi vive problemi legati alla salute mentale.

Tra gli obiettivi resta centrale il contrasto al tabù e alle discriminazioni che possono colpire le persone con disturbi psichici. La giornata invita inoltre a migliorare l’accesso ai servizi sanitari, rafforzare i programmi di prevenzione dei disturbi mentali e promuovere la formazione di professionisti qualificati.

Secondo la fonte, la ricorrenza ha assunto ulteriore importanza anche per le conseguenze psicologiche della pandemia da COVID-19, associate a un aumento di ansia, depressione e stress tra adulti e giovani.