Sangiuliano: «In Campania il governo Meloni decide, il resto è immobilismo»

A Napoli Gennaro Sangiuliano ha criticato l’immobilismo della Regione Campania e illustrato le posizioni di Fratelli d’Italia durante il primo coordinamento regionale.

Gennaro Sangiuliano, coordinatore regionale in Campania di Fratelli d’Italia, ha accusato la Regione di “immobilismo assoluto”, sostenendo che gli interventi realizzati sul territorio siano soprattutto quelli decisi dal governo Meloni. Le dichiarazioni sono state pronunciate a Napoli, il 10 ottobre 2026.

“Le uniche cose che si realizzano in Campania sono quelle decretate dal governo Meloni, il resto è l’immobilismo assoluto”, ha detto Sangiuliano. Nel suo intervento ha citato, tra le iniziative del governo, l’America’s Cup, i fondi per lo stadio Maradona e l’Albergo dei Poveri.

Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia

Le parole del coordinatore sono arrivate durante il primo coordinamento regionale della Campania. Alla riunione hanno partecipato tutti i parlamentari di FdI della Campania, i consiglieri regionali e provinciali, componenti della direzione nazionale, segretari provinciali e cittadini e dirigenti di Gioventù Nazionale.

L’incontro si è svolto sotto la presidenza di Sangiuliano, con la vice coordinatrice Imma Vietri, il vice ministro Edmondo Cirielli e il sottosegretario Antonio Iannone. Sangiuliano ha aperto i lavori con una relazione dedicata a temi nazionali e regionali.

Le critiche alla Regione Campania

Tra gli argomenti affrontati figurano l’economia, la difesa dell’identità rispetto alla minaccia dell’immigrazione illegale e l’attività di opposizione alla Regione. Sangiuliano ha chiesto un forte cambio di passo del partito in Campania per illustrare l’impegno e i risultati attribuiti all’esecutivo.