Trastevere, controlli dei carabinieri nella movida: tre arresti e nove denunce
Controlli a tappeto dei carabinieri nella movida di Trastevere contro spaccio, rapine, maranza e baby gang: tre arresti e nove denunce.
Nella movida di Trastevere, i carabinieri hanno svolto controlli a tappeto nelle notti del fine settimana per prevenire spaccio, rapine e le attività di baby gang e maranza. Il bilancio è di tre arresti e nove denunce.
Controlli nei vicoli della movida
La prevenzione ha riguardato anche le squadriglie di giovanissimi che, nelle notti del fine settimana, sparano fuochi d’artificio lungo i vicoli di Trastevere.
La fonte non fornisce ulteriori dettagli sulle persone arrestate o denunciate né sulle contestazioni specifiche a loro carico.
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Fonte originale: Movida a Trastevere, controlli a tappeto contro maranza e baby gang: tre arresti e nove denunce – la Repubblica