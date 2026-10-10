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Trastevere, controlli dei carabinieri nella movida: tre arresti e nove denunce

10 ottobre 2026 | 14:04
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di Redazione Algoritmica

Redazione Algoritmica

Trastevere, controlli dei carabinieri nella movida: tre arresti e nove denunce

Controlli a tappeto dei carabinieri nella movida di Trastevere contro spaccio, rapine, maranza e baby gang: tre arresti e nove denunce.

Nella movida di Trastevere, i carabinieri hanno svolto controlli a tappeto nelle notti del fine settimana per prevenire spaccio, rapine e le attività di baby gang e maranza. Il bilancio è di tre arresti e nove denunce.

Controlli nei vicoli della movida

La prevenzione ha riguardato anche le squadriglie di giovanissimi che, nelle notti del fine settimana, sparano fuochi d’artificio lungo i vicoli di Trastevere.

La fonte non fornisce ulteriori dettagli sulle persone arrestate o denunciate né sulle contestazioni specifiche a loro carico.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fonte originale: Movida a Trastevere, controlli a tappeto contro maranza e baby gang: tre arresti e nove denunce – la Repubblica