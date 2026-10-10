Tu Si Que Vales, stasera su Canale5 il secondo appuntamento
Stasera su Canale 5 il secondo appuntamento con Tu Si Que Vales: conduzione, giuria, artisti e sfida di lipsync.
Tu Si Que Vales torna questa sera, sabato 10 ottobre, in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento del talent show. Alla conduzione ci sono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.
La conduzione e la messa in onda del secondo appuntamento
Il programma propone le esibizioni di nuovi artisti di tutte le età, impegnati nelle discipline più disparate per stupire, emozionare e divertire il pubblico in studio e a casa.
A decidere il passaggio alla fase successiva del talent saranno i giurati Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.
Artisti, giuria e sfida di lipsync
La giuria sarà inoltre protagonista della sfida di lipsync, nella quale i suoi componenti interpreteranno alcuni big della musica nazionale e internazionale, mettendosi a loro volta in gioco.
Sarà Belen Rodriguez a decretare il vincitore.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Tu si que vales, le anticipazioni di stasera sabato 10 ottobre: il nuovo appuntamento