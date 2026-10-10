XRP Ledger corregge una falla che avrebbe potuto creare XRP inesistenti

XRP Ledger ha corretto una vulnerabilità teorica che avrebbe potuto consentire la creazione di XRP inesistenti. Il problema, presente da circa un decennio, è stato risolto nel software server del ledger con la release xrpld 3.4.1, distribuita il 25 settembre.

Il meccanismo teorico dell’attacco

Secondo la ricostruzione disponibile, un attaccante avrebbe potuto aprire centinaia di conti fittizi e inserire su ciascuno un’offerta per una quantità minima di token, in cambio di una somma molto elevata in XRP.

Un singolo pagamento avrebbe quindi potuto acquistare simultaneamente tutte le offerte. Il difetto riguardava il conteggio delle somme nella transazione: il controllo successivo, progettato per verificare che non venissero creati nuovi XRP, avrebbe utilizzato un totale errato e non avrebbe rilevato l’anomalia.

Anche il limite destinato a impedire che un singolo account ricevesse quantità eccessive non sarebbe entrato in funzione, perché il valore sarebbe stato distribuito su più conti. Gli autori della ricerca stimano che fossero necessarie poche centinaia di XRP per predisporre l’operazione, oltre alle commissioni, con una parte degli importi recuperabile.

La correzione rilasciata

Gli sviluppatori hanno distribuito la patch in xrpld 3.4.1 senza una divulgazione pubblica dettagliata del problema. La scelta riflette il contrasto tra la necessità di ridurre il rischio di sfruttamenti immediati e l’esigenza di garantire maggiore trasparenza tecnica a utenti e operatori.

Exchange, custodi e gestori dei nodi sono invitati a verificare l’aggiornamento del software e a riesaminare i controlli sulle offerte e sui saldi aggregati. La fonte non riferisce che la vulnerabilità sia stata effettivamente sfruttata.

Il contesto delle vulnerabilità crypto

Il caso si inserisce in una serie di criticità emerse recentemente nel settore. Tra gli episodi citati figurano il difetto nel portafoglio Coldcard, associato al furto di almeno 1.367 BTC, e vulnerabilità che hanno spinto Core Lightning a chiedere agli operatori dei nodi Bitcoin di interrompere le connessioni per ridurre i rischi.