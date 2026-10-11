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A Roma, dal 15 al 18 ottobre, il villaggio per conoscere la Protezione civile
Dal 15 al 18 ottobre, a Piazza di Siena a Roma, il villaggio Percorsi di protezione civile presenta attività, formazione e realtà del Servizio Nazionale.
Dal 15 al 18 ottobre, Villa Borghese ospiterà a Roma il villaggio tematico Percorsi di protezione civile, dedicato alla conoscenza delle realtà che compongono il Servizio Nazionale. L’iniziativa si svolgerà a Piazza di Siena, dalle 9 alle 17, ed è promossa dal Dipartimento per il secondo anno consecutivo.
L’apertura è affidata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito dell’ottava edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Per quattro giornate, il pubblico potrà visitare gli stand allestiti dal Dipartimento, dalle Regioni e Province Autonome, dalle associazioni di volontariato e dai centri di competenza scientifica.
Dimostrazioni su prevenzione e soccorso
Il programma prevede attività dimostrative, esercitazioni pratiche e talk. Tra gli spazi tematici sono inclusi quelli dedicati alle unità cinofile, al monitoraggio del territorio con i droni e al soccorso in ambiente impervio.
Al centro dell’iniziativa ci saranno la previsione e la prevenzione dei rischi, il soccorso e l’assistenza alla popolazione. Sono previsti approfondimenti sugli aspetti sanitari, sulle telecomunicazioni in emergenza e sulla comunicazione di protezione civile, anche attraverso podcast e fumetti. Un’attenzione specifica sarà riservata ad accessibilità e inclusione nella pianificazione.
Spazio alla formazione e al volontariato
Per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono stati organizzati momenti formativi ed educativi. Gli studenti delle tre università di Roma sono stati invece invitati a lezioni di taglio scientifico, realizzate in collaborazione con la rete dei centri di competenza.
I giovani rappresentano uno dei pubblici destinatari dell’evento, che punta a sensibilizzare anche sul volontariato e sulle sue competenze operative. Sabato 17 è prevista la cerimonia per il conferimento delle benemerenze di protezione civile alle organizzazioni di volontariato distintesi nell’assistenza alla popolazione durante l’emergenza pandemica legata all’infezione da Coronavirus.