A Roma, dal 15 al 18 ottobre, il villaggio per conoscere la Protezione civile

Dal 15 al 18 ottobre, Villa Borghese ospiterà a Roma il villaggio tematico Percorsi di protezione civile, dedicato alla conoscenza delle realtà che compongono il Servizio Nazionale. L’iniziativa si svolgerà a Piazza di Siena, dalle 9 alle 17, ed è promossa dal Dipartimento per il secondo anno consecutivo.

L’apertura è affidata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito dell’ottava edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Per quattro giornate, il pubblico potrà visitare gli stand allestiti dal Dipartimento, dalle Regioni e Province Autonome, dalle associazioni di volontariato e dai centri di competenza scientifica.

Dimostrazioni su prevenzione e soccorso

Il programma prevede attività dimostrative, esercitazioni pratiche e talk. Tra gli spazi tematici sono inclusi quelli dedicati alle unità cinofile, al monitoraggio del territorio con i droni e al soccorso in ambiente impervio.

Al centro dell’iniziativa ci saranno la previsione e la prevenzione dei rischi, il soccorso e l’assistenza alla popolazione. Sono previsti approfondimenti sugli aspetti sanitari, sulle telecomunicazioni in emergenza e sulla comunicazione di protezione civile, anche attraverso podcast e fumetti. Un’attenzione specifica sarà riservata ad accessibilità e inclusione nella pianificazione.

Spazio alla formazione e al volontariato

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono stati organizzati momenti formativi ed educativi. Gli studenti delle tre università di Roma sono stati invece invitati a lezioni di taglio scientifico, realizzate in collaborazione con la rete dei centri di competenza.