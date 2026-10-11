A Roma il villaggio Percorsi di protezione civile dal 15 al 18 ottobre

A Roma, dal 15 al 18 ottobre, Piazza di Siena ospiterà il villaggio tematico Percorsi di protezione civile. L’iniziativa si svolgerà nella cornice di Villa Borghese e permetterà di conoscere più da vicino le realtà che compongono il Servizio Nazionale.

Il villaggio, aperto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è promosso per il secondo anno consecutivo dal Dipartimento nell’ambito dell’ottava edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Le attività saranno accessibili per quattro giornate, dalle 9 alle 17.

Il villaggio a Piazza di Siena e le attività del Servizio Nazionale

Negli stand allestiti dal Dipartimento, dalle Regioni e Province Autonome, dalle associazioni di volontariato e dai centri di competenza scientifica, i visitatori potranno assistere ad attività dimostrative, esercitazioni pratiche e talk.

Tra gli spazi previsti figurano quelli dedicati alle unità cinofile, al monitoraggio del territorio attraverso i droni e al soccorso in ambiente impervio. Il programma metterà al centro la previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso e l’assistenza alla popolazione.

Saranno inoltre affrontati gli aspetti sanitari, l’uso delle telecomunicazioni in emergenza e la comunicazione di protezione civile, anche attraverso podcast e fumetti. Un’attenzione specifica sarà riservata a accessibilità e inclusione, compresa la fase di pianificazione.

Formazione per studenti, volontariato e cerimonia delle benemerenze

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono stati organizzati momenti formativi ed educativi, anche propedeutici alla partecipazione alla manifestazione. Gli studenti delle tre università di Roma sono stati invece invitati a lezioni di taglio scientifico, realizzate con la collaborazione della rete dei centri di competenza.

I giovani rappresentano un pubblico importante dell’evento, che punta a sensibilizzare anche sul valore del volontariato e sulle competenze e capacità operativa che mette a disposizione del Paese.