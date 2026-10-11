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Aeroporto di Riad chiuso dopo l’attacco: 12 vittime, Washington valuta la risposta
Un attacco che ha ucciso 12 persone ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Riad, mentre ONU e UE condannano l’episodio e Washington valuta la risposta.
Un attacco che ha provocato la morte di 12 persone ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Riad. L’episodio ha suscitato le condanne di ONU e UE, mentre gli Houthi hanno rinnovato le minacce e Washington valuta la propria risposta.
L’attacco e la chiusura dello scalo
La coalizione saudita ha denunciato domenica un nuovo attacco. In seguito all’episodio, l’aeroporto della capitale saudita è rimasto chiuso. Il bilancio indicato dalla fonte è di 12 vittime.
Le informazioni disponibili non riportano ulteriori dettagli sull’attacco, né specificano la dinamica dell’accaduto o la durata prevista della chiusura dello scalo.
Le reazioni internazionali
L’episodio è stato condannato dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea. Le prese di posizione arrivano in un contesto segnato dal nuovo attacco denunciato dalla coalizione saudita e dalle rinnovate minacce degli Houthi.
Parallelamente, Washington sta valutando la risposta. Il titolo della fonte collega questa valutazione alla possibilità di raid sauditi contro gli Houthi, senza fornire ulteriori elementi sulle eventuali operazioni o sulle loro tempistiche.
Restano quindi centrali le valutazioni di Washington, le minacce degli Houthi e la chiusura dell’aeroporto di Riad.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Nuovo attacco, l’aeroporto di Riad resta chiuso, Trump: USA verso raid sauditi contro gli Houthi