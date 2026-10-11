Lavori notturni su A1, Gra e diramazione Roma sud: chiusure e percorsi alternativi tra il 12 e il 14 ottobre

Interventi di pavimentazione e manutenzione viadotti impongono modifiche al traffico tra Raccordo Anulare, Colleferro e Anagni: il piano dei percorsi alternativi.

Roma, 11 ottobre 2026 – Modifiche alla circolazione notturna tra il 12 e il 14 ottobre lungo il quadrante laziale: chiusure programmate per cantieri di pavimentazione e verifiche strutturali su allacciamento D19-Gra interno, stazione di Anagni verso Napoli e stazione di Colleferro verso Roma. Attivate deviazioni su viabilità ordinaria e autostradale.

Una serie di interventi programmati lungo i principali snodi del quadrante laziale comporterà modifiche temporanee alla circolazione a partire dalla serata di lunedì 12 ottobre. I provvedimenti tecnici, disposti per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale, attività di irruvidimento dell’asfalto e controlli strutturali sui viadotti, interesseranno in orario notturno la Diramazione Roma sud (D19), il Grande Raccordo Anulare e l’autostrada A1 Milano-Napoli, coinvolgendo direttamente anche gli svincoli di Anagni e Colleferro. Per limitare l’impatto sul traffico pendolare, i blocchi operativi scatteranno tutti alle ore 22, esaurendosi nelle prime ore del mattino seguente, con itinerari alternativi predisposti per la gestione dei flussi.

Chiusura notturna tra Diramazione Roma sud e carreggiata interna del Gra

Il provvedimento principale riguarda il nodo di collegamento tra l’autostrada e il Grande Raccordo Anulare. Dalle ore 22 di lunedì 12 fino alle ore 5 di martedì 13 ottobre, le maestranze saranno impegnate in operazioni di rifacimento del manto stradale. Per questo motivo resterà interdetto al transito il ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud immette direttamente sulla carreggiata interna del Gra per i veicoli provenienti dalla A1 Milano-Napoli e diretti verso la SS7 Appia.

La circolazione proveniente dall’autostrada dovrà quindi utilizzare percorsi alternativi. La prima opzione raccomandata per chi deve raggiungere la direttrice Appia consiste nell’immettersi sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare seguendo la direzione Casilina, procedere fino allo svincolo utile per compiere l’inversione di marcia e reinserirsi successivamente sulla carreggiata interna. In alternativa, il traffico potrà lasciare la D19 Diramazione Roma sud prima dell’innesto, uscendo allo svincolo di Torrenova per poi seguire la segnaletica di collegamento verso la viabilità ordinaria e rientrare sul Gra.

Cantieri sulla A1: stop al casello di Anagni in entrata verso Napoli

Sempre lunedì 12 ottobre, le limitazioni alla viabilità si estenderanno lungo il tracciato della A1 Milano-Napoli per consentire interventi specialistici di irruvidimento del manto stradale, finalizzati a migliorare l’aderenza del piano viabile. La stazione autostradale di Anagni resterà chiusa in entrata in direzione di Napoli a partire dalle ore 22 di lunedì 12 fino alle ore 6 di martedì 13 ottobre. Gli automobilisti e gli autotrasportatori diretti verso il capoluogo campano durante questa finestra oraria dovranno utilizzare in alternativa la vicina stazione autostradale di Ferentino per l’ingresso in A1.

Ispezioni sui viadotti: due notti di chiusura per la stazione di Colleferro

Il piano degli interventi sull’autostrada del Sole prevede inoltre una serie di controlli approfonditi sui viadotti in prossimità del confine tra l’area metropolitana di Roma e la Ciociaria. Per permettere lo svolgimento delle attività di ispezione e di manutenzione tecnica, la stazione di Colleferro sarà chiusa in entrata verso Roma per due notti consecutive: dalle ore 22 alle ore 5 di lunedì 12 ottobre e con la stessa fascia oraria dalle ore 22 alle ore 5 di martedì 13 ottobre.

Nelle due fasce notturne interessate dalle operazioni, i conducenti diretti a nord verso la Capitale non potranno immettersi in autostrada a Colleferro e dovranno fare riferimento alla stazione autostradale di Valmontone come punto di ingresso alternativo sulla carreggiata nord della A1.

Dati chiave e orari dei provvedimenti

Allacciamento D19 Diramazione Roma sud / Gra interno (direzione SS7 Appia): chiuso dalle ore 22 di lunedì 12 alle ore 5 di martedì 13 ottobre. Percorsi alternativi: Gra carreggiata esterna verso Casilina con inversione di marcia, oppure uscita svincolo Torrenova. Motivo: lavori di pavimentazione.

Stazione di Anagni (A1 Milano-Napoli): chiusa in entrata verso Napoli dalle ore 22 di lunedì 12 alle ore 6 di martedì 13 ottobre. Percorso alternativo: stazione di Ferentino. Motivo: lavori di irruvidimento della pavimentazione.

Stazione di Colleferro (A1 Milano-Napoli): chiusa in entrata verso Roma nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre, con orario 22:00-05:00. Percorso alternativo: stazione di Valmontone. Motivo: ispezione e manutenzione viadotto.