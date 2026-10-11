Fratoianni: «Nel centrosinistra non ci sono filoputiniani, ora una proposta europea»

Nicola Fratoianni respinge le accuse di filoputinismo rivolte al centrosinistra e chiede di costruire una proposta a livello europeo per fermare la guerra in Ucraina. Il segretario di Sinistra Italiana e deputato di AVS ha ribadito la sua posizione durante la festa di Fanpage all’Acquario Romano.

«Deve essere chiaro che non ci sono filoputiniani tra di noi», ha dichiarato Fratoianni, definendo indecenti le accuse rivolte prima a lui e poi a Giuseppe Conte. Secondo il leader di AVS, nel campo largo esiste un nodo da sciogliere sulla politica internazionale, anche alla luce del no di M5S e AVS alla fornitura di armi all’Ucraina.

Fratoianni: serve un’iniziativa europea

Fratoianni ha affermato che il centrosinistra concorda sul fatto che Vladimir Putin abbia aggredito l’Ucraina con una guerra criminale. Allo stesso tempo, ha sostenuto la necessità di una discontinuità rispetto a una linea che, a suo giudizio, ha fondato il sostegno all’Ucraina esclusivamente sull’escalation militare.

Per il segretario di Sinistra Italiana, la difesa dell’Ucraina non deve essere confusa con il prolungamento indefinito del conflitto. L’obiettivo principale, ha detto, è fermare la guerra, discutendo le diverse opzioni diplomatiche senza trasformare il confronto in un semplice posizionamento tra partiti.

La proposta, secondo Fratoianni, dovrebbe essere avanzata a livello europeo, un livello che a suo giudizio è mancato nei quattro anni precedenti. Il confronto dovrebbe concentrarsi sulle iniziative diplomatiche necessarie per interrompere il conflitto, mentre le persone continuano a morire.

Conte critica l’accordo Trump-Putin sul gas

Sulla guerra in Ucraina è intervenuto anche Giuseppe Conte, commentando l’accordo tra Donald Trump e Putin sulla fornitura di gas russo agli Stati Uniti. Conte ha definito l’azione del presidente americano destabilizzante e ha sostenuto che Trump abbia voltato le spalle all’Europa, spingendola verso l’isolamento.